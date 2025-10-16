パティシエの鎧塚俊彦氏が16日、自身のインスタグラムを更新し、この日60歳の誕生日を迎えたことを報告。亡き妻・川島なお美さんとのエピソードも披露した。

鎧塚氏は川島さんの墓前に報告する写真を投稿し「本日、還暦を迎え朝一で女房にご報告。祖父と父を共に59歳で亡くした私には58歳、59歳は特別な年でした。鎧塚家にとっての厄年を心配した女房はあらゆる占術に見てもらいましたが何れも59歳に危機が訪れ、それを乗り越えれば順風にいくという答えでした」と、川島さんも心配していたと明かした。

さらに「そこで私は58歳で一度人生のけじめをつけ、59歳は大きな負荷は避け、今迄の総括と未来への道筋を改めて見直す年と決めました。そして還暦を迎え新たに私は生まれ変わります。新たに授かった命は天からの授かり物であります」とし「祖父や父、女房を超えて新たな命を天から授かったのには意味がある筈です。その意味を問い続けながら、周りの皆様への感謝の気持ちを大切にして、自分の使命に向けて精進して参りたいと思います。皆様変わらぬご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます」とつづった。

鎧塚氏は09年2月に川島さんと結婚。だが、川島さんは2014年に肝内胆管がんの手術を受けたものの15年に54歳で死去した。