ロックバンド「ヤバイTシャツ屋さん」のベース・ボーカル、ありぼぼさんが自身のXで、第一子を出産したことを報告しました。

【写真を見る】【ヤバイＴシャツ屋さん・ありぼぼ】出産を報告「赤ちゃんをリリースしました ちょっぴり声が低い女の子です」





ありぼぼさんは「ご報告 いつも応援してくれているみなさまへ」と題して投稿。「先日地元・大阪府高槻市にて赤ちゃんをリリースしました ちょっぴり声が低い女の子です。」と、ヤバイTシャツ屋さんらしく、新曲のリリースになぞらえてユーモアたっぷりに発表しました。









続けて、「約40時間かけてのリリースとなりましたが、病院の方々、赤ちゃん、夫・どんぐりたけし氏のがんばりのおかげで母子ともに健康に退院しました！」と綴り、2023年11月に結婚した夫でお笑い芸人のどんぐりたけしさんに寄り添われ、産まれたばかりの我が子を抱く写真を投稿しています。









ファンに向けては、「みんなからの応援やメッセージ、いろいろな気遣い、励みになりました。ありがとう。」と感謝を伝えました。現在は「ライブ復帰に向けて、ひたすら安静にすることをがんばっています！」とのことで、「ライブ復帰の目処がついたらまたお知らせするので、それまでまだしばらく待っていてくれると嬉しいです。」と、活動再開への想いを綴っています。

【担当：芸能情報ステーション】