「第３４回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント・Ｇ１」が２３日から２６日まで、群馬県の前橋競輪場で開催される。このＰＲのため、前橋市産業経済部公営事業課の大塚直樹課長ら関係者が１６日、ＹｏｕＴｕｂｅｒ『逆転ペダル』の「編集者マリ」と「まっすー」を伴い東京都江東区のデイリースポーツを訪れた。

この大会は前橋が発祥の地で、３年ぶり２３回目の開催。３連覇が懸かる古性優作（大阪）をはじめ、Ｓ班９人が勢ぞろいする。白熱の高速バトルが繰り広げられそうだ。

競輪の魅力や面白さを発信している『逆転ペダル』は、２３年３月のチャンネル立ち上げから登録者数が間もなく１０万人に迫る勢い。前橋競輪場とは１年間のコラボ企画を実施中で、大会アンバサダーとして緊張の日々を過ごしているという。

佐々木悠葵（群馬）をイチ推しする編集者マリは「私は賭け事となると人格が変わるんですが（苦笑）、そんな私の声がかき消されるくらいにファンの皆さんと盛り上げられれば」とうなずく。小林泰正（群馬）と深谷知広（静岡）をプッシュするまっすーとともに、大会成功へ全力で応援することを誓っていた。

節間はボートレーサーの毒島誠（２４日）、プロ野球の元西武監督の渡辺久信氏（２５日）ら地元出身のアスリートのほか、みやぞん、渡辺美奈代（ともに２５日）、原口あきまさ（２６日）らのステージショーを実施。多彩なイベントを用意している。売り上げは９０億円、総入場者数は１万５０００人に目標を設定している。