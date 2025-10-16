まだベッドにいる飼い主さんの上に乗り、じっと見つめるワンコ。そこから始まる愛おしさたっぷりのモーニングルーティンが反響を呼び、記事執筆時点で126万再生を突破。「早起き！」「代わりに起こしてほしい」などのコメントが寄せられています。

可愛すぎる目覚まし？

TikTokアカウント「azuki_0423」に登場するのは、ポメラニアンと柴犬のMIX犬「あずき」ちゃん。ふわふわの毛並みとクリっとした目が魅力的なワンコです。この日、朝5時半という早い時間からあずきちゃんの“日課”はスタートしたそう。

飼い主さんの上に乗り、じっと見下ろすあずきちゃん。その表情はまるで「起きて」と語りかけるようだったとか。飼い主さんが起きると、布団の上でゴロンと転がり、前足を動かして撫でてアピールも。あずきちゃんの甘えん坊で愛され上手な一面が垣間見えます。

苦手だけど好き！

甘えん坊モードが終わると、次はお散歩の準備。あずきちゃんはハーネスがちょっぴり苦手だといいます。しかし、外に出るとあずきちゃんは一転して、元気いっぱいの笑顔になったんだとか。

あずきちゃんの影の輪郭や、トリミングしたばかりだというおしりのフォルムも、可愛らしくてたまりません♡朝日を浴びながらちょこちょこ歩く姿からは、ルンルンな気分が伝わってくるようです。

フィナーレは…

お散歩後半、あずきちゃんは飼い主さんを見上げて「もう疲れた」というような表情を見せたそう。そして、再び甘えん坊モードで抱っこタイム。その後は満足げな笑顔を浮かべたまま車に乗り込み、飼い主さんのお買い物にもついて行ったといいます。

帰宅後は一番乗りでベッドに飛び乗ったり、“ごはんの舞”を披露したりとご機嫌な様子だったとか。もちろん、ごはんもしっかり堪能したそうです。あずきちゃんの魅力と個性が溢れる、幸せで尊い光景だったのでした。

投稿には「テチテチ歩きかわいい」「ほんとに可愛すぎる♡」「笑顔溢れてる」「かわいさで全てを丸く収める」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『azuki_0423』では、可愛いあずきちゃんの日常がたくさん投稿されています。ちょっぴり食いしん坊で、クスッと笑える光景も。ほっこり癒されたい方は是非チェックしてみてください！

