2026年春に行われる石川県知事選挙は、山野之義前金沢市長が出馬を表明し、選挙戦に向け一気にヒートアップしてきました。

この2人を軸に選挙戦が展開されるのか、さらに各政党や団体の両者への支持はどのようになっていくのでしょうか。

山野氏は、16日の会見でさっそく各政党や団体に推薦願を提出すると話しました。一方で、現職の馳浩知事はすでに共産党以外の政党や会派、団体に推薦願を出していて、支持基盤を固める動きがさらに加速する見通しです。

馳氏と山野氏、自民党の元参院議員・山田修路氏が立候補した前回2022年の知事選で、各政党や団体がどの候補を推薦または支持したかを振り返ります。

自民党石川県連は馳氏と山田氏の双方を支持した上で自主投票。公明党石川県本部も自主投票としていました。

一方、立憲民主党県連と連合石川は山田氏を推薦、石川維新の会は馳氏を推薦しました。

山野氏は17日にも自民党に推薦願を提出へ

前回の選挙では、立候補が遅れ支持を受けられなかった山野氏。もともとは自民党に所属する金沢市議でしたが、17日にも自民党に推薦願を出す方針です。

自民党石川県連・下沢佳充幹事長「他党や団体に対してどうされるかはまだ仮定の段階なので、我々はその都度考えなくちゃいけない。県の行政における一義的なことは能登の復旧復興、これに尽きる。我々支部訪問をして被災地をまわってきて『現職に異存はない』ということになったので、震災対応というのはやっぱり大きな検討課題になるのでは」

一方、公明党は長年続いた自公連立の解消が今後の対応に少なからず影響するとしています。

公明党石川県本部・谷内律夫代表「（影響が）ないってことはない。26年間の（自公連立）政権を離脱したばかりなので今後どうなるか総理指名もあるので、そういった部分が見えてこないと影響は見えてこない」

前回、山田氏を推薦した立憲民主党は…。

立憲民主石川県連・一川政之幹事長「今の段階では『何を基準に』ということはないが、現職の馳知事はこれまでの4年間の評価が大事。山野さん馳さんともに、今後の『能登の復興』についてどう考えているかは重要な点になる」

国政では連立に向けた協議が日々進む中、県内組織も慎重な対応を迫られています。

国民民主党石川県連・小竹凱代表「政党としては中央の立場もあるから全く考慮しないということは難しいと思うし、全てがリンクするかというとそうでもない。ここは玉木代表とも意思あわせというか先日もお話させてもらった。どなたがふさわしいか県連の中で考えていきたい

石川維新の会・小林誠幹事長「有力な候補者の1人であると思っているので、その中で維新としてどう対応していくかっていうことは議論していかなければならない。永田町の論理とまた地方の論理というものは違ってくるので、中央で決まったことが地方組織にもそのままということにはならないと考えている」

現職への対応が決まる前のタイミングで山野氏は出馬表明

会見で山野氏は年明けに正式に出馬表明した前回の選挙について触れ、「何人もの方から遅いにもほどがある」と指摘されたと振り返りました。

出馬表明は「全ての枠組みが決まる前」のこのタイミングになったと話していて、各政党や会派が現職への推薦を固めてしまう前に早めに動きだした印象です。

山野氏はこれまで周囲から知事選への再挑戦を問われるたびに「考えていない」と明言を避けていましたが、16日の会見では「出馬すると決意したら落ちるなんて思いません」と強い口調で話しました。

4年間の政治家としての「空白期間」が不利に働くのでは？と記者から問われても、「全くありえない」「民間でのマネジメントの経験は大きな財産になった」と話し能登の復旧・復興への意欲を見せていました。

能登の復興をはじめとして石川県の課題にどう向き合うのか、出馬表明をした人たちによる論争が深まることを期待したいところです。