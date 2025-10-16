『わたなれ』続編の特報映像公開 甘織れな子、小柳香穂に連れられコスプレ衣装部屋へ
テレビアニメ『わたしが恋人 になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』（わたなれ）の続編である13話〜17話の全5話を特別編集した『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）〜ネクストシャイン！〜』（11月21日公開）の特報映像が公開された。
【動画】メイド姿のれな子！コスプレ満載 『わたなれ』続編の特報映像
続編は、テレビアニメ第12話から続く第13話〜第17話として、原作ライトノベル『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）』4巻の物語が描かれ、放送時期などの詳細は後日発表。
今回公開された『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）〜ネクストシャイン！〜』の特報映像では、陰キャでダメダメだった過去を捨て、高校デビューを果たした少女・甘織れな子（CV：中村カンナ）が、芦ケ谷高校で同じグループ「クインテット」に所属する賑やかなムードメーカー・小柳香穂（CV：田中貴子）に連れられ、コスプレ衣装部屋へ。コスプレを通して心の中の何かが変わっていきそうな、れな子の姿が描かれる。
『わたしが恋人になれるわけないじゃん、ムリムリ!（※ムリじゃなかった!?）〜ネクストシャイン！〜』は、陰キャでダメダメだった過去を捨て、高校デビューを果たした少女・甘織れな子が、運よくカーストトップの陽キャグループに入ったと思いきや、学園のスパダリ・王塚真唯と、学園の天使・瀬名紫陽花に告白される。
返事に悩んでいたら、香穂ちゃんと一緒にコスプレイベントに出ることに。友達の頼みを聞くという形で、告白の返事を保留にするれな子。でもコスプレを通して香穂ちゃんの『好き』に触れたら、なにかが自分の中で変わるような気がして……！わたしが本当に欲しかったものって、なんだろう。果たして恋人はムリなのか!? “ムリじゃなかった”のか!?その姿が描かれる。
