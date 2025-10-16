AKB48の“絶対的エース”小栗有以、自身初フォト＆スタイルブック発売決定 さまざまな魅力を詰め込んだ1冊に
アイドルグループ・AKB48の小栗有以（23）が、初のフォト＆スタイルブック（タイトル未定／宝島社）を12月5日に発売することが決定した。
【先行カット】抜群の透明感！しなやかなスタイルを披露する小栗有以
撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、“ゆいゆい”の魅力を余すところなく掲載。また、本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も披露している。ゆいゆいと一緒に旅をしている気分を楽しむことができる。
さらに、“崩れない”で話題となったメイクや愛用スキンケア、ボディケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、100のQ＆Aなどパーソナルな部分も深掘り。小栗の魅力をぎゅっと詰めこんだ1冊となる。お渡し会イベントも開催予定。
【小栗有以（おぐり・ゆい）プロフィール】
2001年12月26日生まれ。東京都出身。2014年、AKB48チーム8メンバーとして活動をスタート。2025年8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin!」で3度目のセンターを務めた絶対的エース。2025年6月公開映画『2025年7月5日午前4時18分』主演・原ハルカ役、2025年10月31日放送・配信スタートの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジSeason１』で柏木律子役、2026年1月日本テレビドラマ『AKIBA LOST』で長門ここね役を務めるなど俳優としての活動の幅も広げている。
【先行カット】抜群の透明感！しなやかなスタイルを披露する小栗有以
撮影のロケ地は大分県。大自然を満喫するリラックスした表情からフォトジェニックな写真まで、“ゆいゆい”の魅力を余すところなく掲載。また、本書でしか見られない浴衣姿や温泉を堪能する姿も披露している。ゆいゆいと一緒に旅をしている気分を楽しむことができる。
【小栗有以（おぐり・ゆい）プロフィール】
2001年12月26日生まれ。東京都出身。2014年、AKB48チーム8メンバーとして活動をスタート。2025年8月発売のAKB48 66th20周年シングル「Oh my pumpkin!」で3度目のセンターを務めた絶対的エース。2025年6月公開映画『2025年7月5日午前4時18分』主演・原ハルカ役、2025年10月31日放送・配信スタートの連続ドラマW-30『ストロボ・エッジSeason１』で柏木律子役、2026年1月日本テレビドラマ『AKIBA LOST』で長門ここね役を務めるなど俳優としての活動の幅も広げている。