新しい学校のリーダーズ、『探偵！ナイトスクープ』“特命局長”就任 大阪出身・SUZUKA「やっぱり人間っておもしろい」
新しい学校のリーダーズが、あす17日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（後11：17 ※関西ローカル）に「特命局長」として出演する。番組初となるグループでの“局長”を務める。
【動画】番組史上初！グループによる”局長”就任…制服姿で登場した新しい学校のリーダーズ
局長席に1列に並んで座った4人は、キレッキレの華麗なポーズとともに、割りセリフでおなじみの口上を披露。竹山隆範探偵から、ナイトスクープについてたずねられると、特に大阪出身のSUZUKAは「もちろん小さい頃から見てました」と話し、リーダーのMIZYUも「（ナイトスクープは）大有名です。セットの感じとか、本物だと思って興奮しました」と熱く語る。
1本目は「御陣乗太鼓を愛する3歳児」。VTRを見終わったMIZYUは「勝手に感情移入しちゃって。表情がお面になり切ってたじゃないですか。だから本物のお面を着けた時も、きっと中もそうなんだろうなと気合を感じました」と感動した様子。
2本目の「空手師範のハイキックをもう一度」では、「話を聞いてて、ちょっと自分に重なるかなと。私たちも、すごい体を動かすじゃないですか。のちのち、こういう時が来るのかなと思ったら、こんな気持ちになることがいつかありそうだな」とKANON。「(現役は)いつまでも、いつまでも。むしろ舞台上でポックリいきたい」とRINを含め全員が声をそろえた。
3本目の「臭い靴下を濃厚に嗅ぎたい！」では、石田靖探偵から「臭い匂いは好きですか？」と聞かれたSUZUKAは、「嫌いやけど…昔はお父さんの頭皮が大好きでした。その時は、臭いじゃなく、安心感でしょうね」。片や、MIZYUは「臭いという出来事が、すごく嫌ですね。でも、知らない感情のタイプの方なので、知りたいです」。ところがVTR終了後、4人は「見てるだけで、ムカムカするよね」で意見が一致する。
エンディングで、SUZUKAは「すごい楽しかった。映像見る時、真っ暗にして見るので没入感がハンパなかったです。さまざまな人間がいて、それぞれの好きを突き詰めると、こういうさまざまな形があるっていうのが、やっぱり人間っておもしろいなって感じましたね」と締めくくった。
