１６日放送の日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜・午後１時５５分）では、日本維新の会の吉村洋文代表が１５日に自民党の高市早苗新総裁と会談。連立を見据えた政策協議に入る方針を示したことを報じた。

この日の番組では吉村代表が党首会談後、「自民と政策協議を開始し、協議がまとまれば、総理指名選挙で高市早苗と書く」と明言したことで自維連立政権も視野に入ってきたことを報道。

コメンテーターで出演の元大阪府知事で弁護士の橋下徹氏は維新生みの親の立場から「政治とカネ」の問題について聞かれると「選挙だけでなくて、この間、維新の国会議員も強制捜査を受けましたけれども、結局、党内で仲間をつくっていく、親分になるためにはオカネをやっぱり配らなきゃいけない。陣中見舞いとかそういうので」と発言。

「今回、ちょっと光が見えたのは、高市さんはそういう飲み食いが好きじゃない人なんですよ。あんまりやらない人」と続けると「維新の吉村さんと高市さんもそんな飲み食いしてないわけですよ。でも、政策で本当にやっていこうというのは、僕は期待しています」と話していた。