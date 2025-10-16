ユニークな社長がいるご当地スーパー、フレッシュくまだ。さつま町で31年間営業してきましたが、10月いっぱいで閉店することになりました。閉店まで2週間。客からは、惜しむ声が聞かれました。



さつま町のやまあいにあるスーパー。オープンして31年のフレッシュくまだです。地元では「フレくま」の愛称で親しまれていて、まさにご当地スーパーです。店内には、生鮮食品をはじめ種類豊富な総菜。日用品やアルコールなどが並びます。





3代目社長の熊田卓三さん。ユニークな社長として知られています。10月1日、残り1か月で閉店することをSNSで発表しました。(フレッシュくまだ・熊田卓三社長)「僕の中では10年前から頭の片隅に置いていた。これから先この場所でこんな山のところでやっていけるのかというのを考えたらやっぱり無理なんじゃなかろうかと。今回閉める決心をした」さつま町でも加速する人口減少で客が減る中、人手不足や資材高騰などが追い打ちをかけたといいます。閉店までおよそ2週間となった16日。社長自ら、看板商品の魚をさばきます。(フレッシュくまだ・熊田卓三社長)「何の魚？首折れサバ」市場に足を運び、仕入れてきた魚です。鮮魚コーナーには、朝獲れたての新鮮な魚や天然の刺身が所狭しと並んでいます。(フレッシュくまだ・熊田卓三社長)「最初のころは持ってきて出しても全然売れなくて捨て続けたこともあった、31年の歴史の中で」今ではさつま町だけではなく県内各地から客が買いに来るといいます。そんな中でも。(フレッシュくまだ・熊田卓三社長)「一番人気はやっぱりシメサバ。間にガリと大葉がはさんである」買い物かごにシメサバのパックを山積している客の姿も。(客)「全部で7個。一番好きなんで。だいぶ昔から知っているので寂しくなる」いつも笑顔の熊田さん。冬に販売する鍋のセットには熱い思いがありました。(フレッシュくまだ・熊田卓三社長)「冬、おじいちゃんとおばあちゃんが二人でそれ（鍋セット）を買って行くときに『寒いからお鍋がいいよね』と言って。でも、少ない年金の中から買うから値段を上げずにおじいちゃんとおばあちゃんに食べてもらおうと思って。ずっと出していた」客からは感謝の言葉が聞かれました。(客)「残念至極。いつもここが楽しみで。有名で隣の町でも。社長と馬鹿言いながら。残念でたまらない。ありがとうございました」(フレッシュくまだ・熊田卓三社長)「Q閉店について客は？どうして閉めるのと言われた。シャッターがあるから閉めますって」さつま町で愛されるご当地スーパー、フレッシュくまだ。10月31日、31年の歴史に幕を下ろします。