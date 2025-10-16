食欲の秋です。

全国から自慢のグルメを満喫できるイベントが、長崎市の浜屋百貨店で開かれています。

（店員）

「神戸の一口丸餃子、いかがでしょうか」

名古屋名物のあの手羽先や、

銀座のすし店が提供する「天然本マグロのにぎり」も。

さらに今が旬のスイーツまで。

日本各地の話題のグルメが味わえます。

長崎市の浜屋百貨店で開催中の「全国選抜 うまいもの大会」。

全国各地から46店舗が集結しました。

（買い物客）

「少し買ったんですけど、奮発してカツオの藁焼き。

お酒のつまみも全国のものをいろいろと買えるので、すごく楽しみにしている」

（買い物客）

「カスタードパン(が目当て)。カスタードがぎっしり入っていておいしそうだなと思って」

多くの人が目当てにする長野県で話題のパン店。

今回、初めての出店で、国産小麦を使用したパンに、自家製のカスタードクリームがたっぷり入っています。

（寺田美穂アナウンサー）

「パンがふわふわでしっとりしている。カスタードも甘さ控えめで、どんどん食べられそう。

スイーツ感覚でいただけるパンです」

さらに、新潟県からはブランド牛の「村上牛」を味わえる弁当も初出店です。

ステーキとカルビが一緒に味わえる、贅沢な一品。

米にもこだわり、“新潟産の新米” を使っています。

（寺田美穂アナウンサー）

「お肉が柔らかい。赤身の味がしっかりするのでお肉のうまみが感じられる」

このほか、自社農園で栽培したバラを使ったスイーツや、ドリンクを販売する店も初めて出店しています。

「全国選抜うまいもの大会」は、浜屋百貨店で19日まで開催されています。