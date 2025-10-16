肉や魚に新米も！日本各地の“話題のグルメ”集結「全国選抜うまいもの大会」浜屋百貨店で開催《長崎》
食欲の秋です。
全国から自慢のグルメを満喫できるイベントが、長崎市の浜屋百貨店で開かれています。
（店員）
「神戸の一口丸餃子、いかがでしょうか」
名古屋名物のあの手羽先や、
銀座のすし店が提供する「天然本マグロのにぎり」も。
さらに今が旬のスイーツまで。
日本各地の話題のグルメが味わえます。
長崎市の浜屋百貨店で開催中の「全国選抜 うまいもの大会」。
全国各地から46店舗が集結しました。
（買い物客）
「少し買ったんですけど、奮発してカツオの藁焼き。
お酒のつまみも全国のものをいろいろと買えるので、すごく楽しみにしている」
（買い物客）
「カスタードパン(が目当て)。カスタードがぎっしり入っていておいしそうだなと思って」
多くの人が目当てにする長野県で話題のパン店。
今回、初めての出店で、国産小麦を使用したパンに、自家製のカスタードクリームがたっぷり入っています。
（寺田美穂アナウンサー）
「パンがふわふわでしっとりしている。カスタードも甘さ控えめで、どんどん食べられそう。
スイーツ感覚でいただけるパンです」
さらに、新潟県からはブランド牛の「村上牛」を味わえる弁当も初出店です。
ステーキとカルビが一緒に味わえる、贅沢な一品。
米にもこだわり、“新潟産の新米” を使っています。
（寺田美穂アナウンサー）
「お肉が柔らかい。赤身の味がしっかりするのでお肉のうまみが感じられる」
このほか、自社農園で栽培したバラを使ったスイーツや、ドリンクを販売する店も初めて出店しています。
「全国選抜うまいもの大会」は、浜屋百貨店で19日まで開催されています。