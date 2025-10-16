あなたの笑顔は何ポイント? パーソルが笑顔レベルに応じて寄付する「はたらくWell-being Donation」実施
パーソルホールディングスは10月11日〜13日、協賛する『2025 パーソル クライマックスシリーズ パ』において、笑顔測定器を設置し、来場者の笑顔に応じてポイントを蓄積・寄付する「はたらくWell-being Donation」を実施した。
設置された笑顔測定器
『2025年度クライマックスシリーズ パ』に協賛する同社は、北海道日本ハムファイターズ主催試合が開催された「エスコンフィールドHOKKAIDO」のパーソルブースに、顔画像認識技術を利用した笑顔測定器を設置した。
この測定器では、目や口の動きなどの情報をもとに通過者の「笑顔レベル」を大・中・小の3段階に分類する。3段階に応じてポイント付けし、1ポイントにつき10円として集計した。今回集まった寄付金は、パーソルグループが推進する"はたらくWell-being"の価値観を共有し、その実現を支援している団体に寄付する予定とのこと。
笑顔測定器の様子
