パソコン工房WEB通販サイト、レビュー投稿機能をリリース。WEBポイント配布施策も
ユニットコムは10月16日、パソコン工房WEBサイトにおいて商品のレビュー投稿機能をリリースした。購入後の評価や感想をユーザーが投稿できるようになる。
パソコン工房WEB通販サイト、レビュー投稿機能をリリース - WEBポイント配布施策も
パソコン工房WEB通販サイトにおいて、ユーザーがレビューを記入して投稿できるようになったという内容。対象製品は「新品パソコン」「各種自作PCパーツ・周辺機器」に設定されており、購入した後の評価や感想を投稿できる。投稿するには会員登録・ログインが必要で、中古、アウトレット、レンタルPC、ほか一部の商品はレビュー投稿・掲載の対象外。
今回この機能追加を記念して、期間限定でWebポイントの配布施策を実施中。対象製品の購入・レビュー投稿を所定の形式で実施すると、WEBポイント3,000円分相当を付与する。詳細は特設ページ（外部ページ）まで。
パソコン工房WEB通販サイト、レビュー投稿機能をリリース - WEBポイント配布施策も
パソコン工房WEB通販サイトにおいて、ユーザーがレビューを記入して投稿できるようになったという内容。対象製品は「新品パソコン」「各種自作PCパーツ・周辺機器」に設定されており、購入した後の評価や感想を投稿できる。投稿するには会員登録・ログインが必要で、中古、アウトレット、レンタルPC、ほか一部の商品はレビュー投稿・掲載の対象外。
今回この機能追加を記念して、期間限定でWebポイントの配布施策を実施中。対象製品の購入・レビュー投稿を所定の形式で実施すると、WEBポイント3,000円分相当を付与する。詳細は特設ページ（外部ページ）まで。