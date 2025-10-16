超特急・草川拓弥、更生したい部分とは「やっぱり癖が強い」【地獄は善意で出来ている】
【モデルプレス＝2025/10/16】超特急の草川拓弥が16日、都内で開催された10月期カンテレ×FODドラマ「地獄は善意で出来ている」（10月16日スタート／毎週木曜0時15分〜／フジテレビ：毎週木曜0時45分〜）の囲み取材に出席。更生したい部分について語った。
【写真】超特急メンバーにそっくりな女性アイドル
本作は、世間から厳しい目が向けられ不遇の日々を送る前科者たちが、人生のやり直しを懸けた更生プログラムの中で、残酷な罠に巻き込まれていく姿を描くヒューマンサスペンス。草川は本作でカンテレドラマ初主演となる。
物語にちなんで、自分の中で更生したい部分を質問された草川は「しょうもないことで申し訳ないんですけど（笑）、こうやって取材していただく機会の中で、嫌いな食べ物って言われたら椎茸が出てくるんですけど、それを克服したいなとは思ってます」と返答。「しょうもないことかもしれないですけど、自分の中では割と大きいこと。他の茸は大好きなのに、あいつだけやっぱり癖が強い。でも、椎茸の出汁を取ったいろんなものがある中で、広がりそうだなと思って。食の楽しさが」と克服への意欲を示して、椎茸にチャレンジしたことがあるのか確認されると「何度かあります」と明かしていた。
また、初回放送に向けて「純粋に面白い作品です。たぶん見始めたらあっという間に終わりますし、続きが気になる作品になっていると思いますので、ぜひたくさんの方に見てほしいなと思います」とアピール。「オリジナル作品でこういうものができるのが、僕はすごく幸せなので。ぜひ届いてほしいなと思っています」と呼びかけていた。
なお、この日は共演する高野洸、細田善彦も出席。第2話には木下晴香、山下永玖（ONE N’ ONLY）らがゲスト出演することが発表された。（modelpress編集部）
