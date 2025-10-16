モー娘。牧野真莉愛、“新庄T”×ミニスカでCS福岡遠征報告「日ハム愛すごい」「絶対目立つ」と反響
【モデルプレス＝2025/10/16】モーニング娘。’25の牧野真莉愛が10月16日、自身のInstagramを更新。北海道日本ハムファイターズの応援のため福岡を訪れたことを報告し、美しい脚を披露した。
【写真】モー娘。牧野真莉愛、美脚際立つ“日ハム”応援コーデ
「『練習見学コース』へ行きました」と、野球パ・リーグ「2025 パーソル クライマックスシリーズ」の練習見学に福岡を訪れたことを報告した牧野。「まりあの目線の先には福也投手 好き」と、日本ハムファイターズの山崎福也選手（※「崎」は正式には「たつさき」）のファンであることも綴っており、同選手のタオルを掲げたショットや「LOVE 新庄」と新庄剛志監督の名前の入った応援ボードを持った写真を公開。新庄監督の顔が印刷されたTシャツに黒いミニスカートでの全身ショットも投稿し、スラリと伸びた美しい脚を披露している。
この投稿に、ファンからは「日ハム愛すごい」「絶対目立つ」「可愛すぎる」「脚綺麗」「スタイルいい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆牧野真莉愛、野球練習見学で美脚披露
◆牧野真莉愛の投稿に反響
