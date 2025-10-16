【Reincarnaiton レーシングミク 2013 Ver.】 10月17日12時より予約開始

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「Reincarnaiton レーシングミク 2013 Ver.」を10月17日12時より予約受付を開始する。発売日・価格は未定。

「Reincarnaiton」は同社のスケールフィギュアを再設計し、プラモデルとして"組み立てられる"新しいカタチとしたシリーズ。本商品は2014年に発売されたスケールフィギュア「レーシングミク 2013 Ver.」を元に、プラモデルとして再設計したものとなっている。

(C)saitom / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

Illustration by saitom Costume design by 島崎麻里