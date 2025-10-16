連日相次いでいるクマの出没によって収穫シーズンの「マツタケ」にも影響が出ていることがわかりました。産地の山形県飯豊町では、出没が相次いでいる事態を受けて山に入る回数が減り、収量が去年の半分以下となっている販売施設も出ています。



白川温泉白川荘 安部匠さん「去年はジュースとか置かなくてもいいくらいキノコが潤沢にあったがことしはスペースを半分にしている」





飯豊町数馬にある宿泊施設「白川温泉 白川荘」では、例年この時期、近くの山で収穫したマツタケを販売していますが、ことしは異変が起きています。こちらは去年10月中旬に撮影された1日に収穫されたマツタケです。そしてことしの同じ時期に収穫されたものはこちら、年によって収量が多い時期は異なるものの、去年に比べ大きく減少しています。マツタケの収量は今のところ、去年と比べて半分以下まで落ち込んでいて、いまは販売できない状況になっています。白川温泉白川荘 安部匠さん「雨も少なかったし夏は暑すぎた。9月になかなか気温が下がらなくて最低気温が17、8℃くらいがずっと続いてなかなか気温が下がらなかったというのが原因として考えられる」収量が大幅に減った理由の一つは、高温の影響だといいます。ことしは猛暑によって地表の温度が下がらず、マツタケができづらい状態が続いたということです。そうした中、追い打ちをかけたのがクマの相次ぐ出没です。「白川荘」では9月5日、管理するキャンプ場にクマが出没し、およそ1か月の間、キャンプ場を封鎖する事態となりました。さらにことしは、県内各地で連日クマの目撃が相次いでいるため、「白川荘」でもスタッフの安全のため山に入る回数を減らしています。去年までは3日から4日に1回、マツタケ収穫に入っていましたが、ことしは1週間に1回入れればいい状況だといいます。白川温泉白川荘 安部匠さん「1週間に1回行ければいいかな。それ以上は人を集めて行かないといけないちょっと無理かなと」山に入らない期間が長いと、収量が減るだけでなくマツタケの成長が進んでしまい、香りがなくなってしまうなど品質に影響が出るということです。「白川荘」はこの時期、パークゴルフや芋煮会で訪れる人が多く、マツタケの収量減少は直接的には客足に影響はしていないということですが、訪れた人たちからは「残念」との声も聞かれるということです。白川温泉白川荘 安部匠さん「シーズンの最後に出てくれればいい。後はもうちょっとクマが落ち着いてくれれば。自然のものなので自分たちのコントロールではなんともできない」白川荘では、マツタケの収穫は10月下旬まで続く見込みですが、この状態が続けば今シーズンは「不作」となると話しています。