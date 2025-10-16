秋となり“サツマイモ”がおいしい季節となりました



シンプルにホックホクの焼き芋もおいしいですが、いま、驚きの進化系“芋スイーツ”が続々登場しているのです。



この芋スイーツ専門店では話題の“生ドーナツ”とサツマイモが夢のコラボ。



「もちもちしていておイモの味のカスタードがめっちゃおいしい」



（店員）「100種類以上の芋スイーツを扱っている専門店です」そんな専門店が生み出した、芋掘りができちゃう体験型のスイーツとは！？さらに、なぜか、そば店が作るスイートポテトが話題に…（客）「すごく意外だったがケーキ店よりおいしい」「every.Life」は、見た目も味も想像を超える、この秋、注目の進化系“芋スイーツ”を大調査します。まずは、浜松市にある芋スイーツ専門店「芋菓子や 芋えん」へ。店頭には全て店内の工房で手作りされたという種類豊富なこだわりの芋スイーツが並びます。なかでもSNSで話題沸騰な芋スイーツが「お芋ミルフィーユ ぶりゅれ」。サクサクに焼き上げたミルフィーユパイの中に、サツマイモのカスタードをたっぷり詰め込んだ商品で、インパクト抜群なその姿は誰もがカメラで撮影したくなるほど。（芋えん 安達 友美さん）「中におイモベースのカスタードが入っていて優しい味わいのカスタードクリームになっている。注文が入ってから表面をブリュレしているのでパリッとした食感が楽しめる」見た目だけでなく味も芋好きにはたまらない逸品です。（客）「イモ感がすごくあるおいしい」（客）「ネットの口コミで見て気になって来ためっちゃサツマイモおいしい。すごい本当にお芋」さらに新たな進化系“芋スイーツ”も。それが、今人気急上昇中の生ドーナツ。（芋えん 安達 友美さん）「生ドーナツは12時から販売しているが、早いときだと1時間で売り切れに」こだわりのもちもちの生地の中にサツマイモのカスタードが入った、2つの人気スイーツが合体したかのような「芋えん生ドーナツ」。これは土日祝日だけの限定販売です。そんな貴重な生ドーナツをゲットした人は…。（客）「もちもちしていて芋の味のカスタードがめっちゃおいしい」続いては、掛川市にある国産サツマイモスイーツ専門店「おいもや」。1977年に、焼き芋や干し芋の製造からスタートしたこの店は、ネット販売などで全国にファンを持つ人気店です。看板商品の干し芋は芋本来の甘みとしっとり感が特徴で、食べ応え抜群。自社農場や全国の契約農家で丁寧に育てられた「紅キセキ」という品種を使用しています。（客）「お取り寄せとかで人気と知って、ぱさぱさしてる干し芋もあるが、芋の味がする。おいしいです」（客）「体にもいいし、添加物とかも入ってないので子供たちにも安心してあげられる」そんな「おいもや」の製造工場に併設された直売所は、連日多くの人が訪れます。人気は焼き芋のペーストを練り込んだ見た目も可愛い「焼き芋シェイク」や、1個100円で販売されている小ぶりながらも満足感たっぷりの焼き芋など。ほかにも、店内にはたくさんの種類の芋スイーツが並びます。その数なんと100種類以上。（客）「こんなに芋のスイーツいっぱいあるお店、初めて来たのでびっくりしました」（客）「昔に比べてずいぶん変わったのが出てきて、いろいろバリエーションがあっていい」（おいもや 駒形 優香さん）「スタッフが食べたいものを、いろいろ案出ししていった結果、100種類以上になってしまいました」そんなサツマイモ愛あふれる『おいもや』には、驚きの進化系･芋スイーツが。（おいもや 駒形 優香さん）「年に1回お客様と芋掘りをするイベントがあるんですけれど、お家でも芋掘りをしてほしいと考えた商品」それが、この「芋ほりティラミス」。見た目はまるで小さな芋畑。土や草のリアルな質感の畑を掘り進めると、中には角切りのサツマイモが隠れていて、スプーンで“掘り当てる”ように食べる、体験型スイーツです。味は2種類あり、緑のサツマイモ畑をイメージした「抹茶味」と、 まるで土のような見た目の「ココア味」。その気になる味は…。スタジオに用意したので、みなさん体験してみてください。（スタジオ出演者感想）（津川 祥吾 アンカー）（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）（徳増 ないる キャスター）・楽しい、芋あった、おいしいなど盛り上がりを続いては芋スイーツの専門店ではなく…。静岡市の通称･｢南幹線｣沿いにある「戸隠そば 草薙店」。看板メニューの「磯おろし」は市民のソールフードとして親しまれていて、市内に4店舗がありますが、その中でも草薙店限定で販売されているのが、このスイートポテト。縦に半分に切った焼き芋の皮を器にたっぷりとスイートポテトが盛られた大きなサイズが特徴です。これは月曜日と木曜日に限定で販売されていて。これだけを買いに来る人もいるほどの人気。（客）「やわらかくておいしかったです。イモの味が生きてました」（客）「きょう、友達に聞いていて“すごく素朴な味でおいしい”って」店舗で丁寧に焼き上げられるスイートポテトですが、これを開発したのは店長の相川さん。（戸隠そば 草薙店 相川 店長）「イモを余すところなくすべて使うのがこだわり皮も一緒に食べられる」そもそも、なぜ、そば店でスイートポテトを販売することになったのでしょうか？（戸隠そば 草薙店 相川 大輔 店長）「去年の10月に草薙店に赴任して、お店を見たときに、カフェとしても使えるのではないかというところから…何かできないかと考えた」そばを食べるだけでなく、カフェのようにくつろいでもらえたらという思いで、スイートポテトの提供を始めたといいます。テイクアウトは月曜と木曜限定ですが、店内では、食後のデザートとしていつでも食べられます。そばの後にいただくスイートポテトの味は…。（客）「うまい」（客）「やわらかくてなめらかで、甘さも控えめですごく食べやすい」（客）「バターの風味がとてもいい。ケーキ店よりも おいしい」（戸隠そば 草薙店 相川 大輔 店長）「今はシルクスイートというイモを使っているが、時季によって時季にあったイモで作るようにしている。いろいろなスイートポテトが世の中にあると思うが芋のおいしさを一番に感じられるスイートポテトだと思っている」そんな、そば店のスイートポテトもスタジオに用意しました。みなさんいかがですか？（スタジオ出演者感想）（津川 祥吾 アンカー）（コメンテーター 経営コンサルタント 坂口 孝則 氏）（徳増 ないる キャスター）秋は行楽の季節。絶品、芋スイーツ巡りに出かけてみてはいかがですか？