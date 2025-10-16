【新華社北京10月16日】ソニーグループの中国法人は15日、北京市東城区の隆福寺文化街区（文化・商業エリア）に、テクノロジー体験施設「ソニー・エクスプローラドリーム（中国名:索尼探夢）」を開業した。2000年に市内の朝陽公園に設立し、累計370万人以上が来館した「ソニー・エクスプローラサイエンス」を移転・リニューアル。テクノロジー、アート、トレンドを融合させた公益型の科学普及プロジェクトを目指す。

新施設では、展示機能や体験プログラムを全面的に刷新。作品世界に没入できるソニーの「LBE（ロケーション・ベース・エンタテインメント）」戦略の実演拠点の一つとして、科学的な知識を楽しく学べる体験を提供するほか、ソニー傘下の映像、音楽、ゲーム、アニメなど多様なエンターテインメントIP（知的財産）と創造的な技術の融合成果を体感できる。

ソニー中国の吉田武司総裁は開業式で「ソニーはもともとエレクトロニクスカンパニーだったが、クリエーティブエンターテインメントカンパニーとして生まれ変わった。新しいソニーを次世代の子どもたちに知ってほしいという思いを込めて、このエクスプローラドリームを作った」と紹介。「ソニーのコンテンツや制作技術を楽しんでもらい、子どもたちが将来クリエーターになることを支援していきたい」と語った。（記者/許芸潁、薛瑩瑩）