映画製作プロダクション「アルタミラピクチャーズ」破産手続き開始 『Shall we ダンス？』など手がける
1996年公開の『Shall we ダンス？』や『ウォーターボーイズ』などヒット作を手がけてきた映画製作プロダクション「アルタミラピクチャーズ」（東京都渋谷区）が、10月8日に東京地裁より破産手続きの開始決定を受けた。帝国データバンクによると、負債額は調査中。
同社は、1993年7月に設立された映画製作プロダクションで、ドラマの企画や映像制作、撮影現場の監理などを一括して手がけていた。
これまで製作に携わった映画には、1996年に公開され役所広司、草刈民代が主演し日本アカデミー賞最優秀賞を受賞した『Shall we ダンス？』（周防正行監督）、2001年に公開されテレビドラマ化もされた『ウォーターボーイズ』のほか、『スウィングガールズ』（2004年公開）、『それでもボクはやってない』（2007年公開）、『ハッピーフライト』（2008年公開）などがある。リメイクドラマ『シコふんじゃった！』の配信サービスを開始し、映画『瞼の転校生』の制作を手がけた2023年5月期には年収入高約4億4300万円を計上していた。
その後、映画『僕らの千年と君が死ぬまでの30日間』（2023年10月公開）や自社制作『高野豆腐店の春』（2023年8月公開）などを手がけていたが、ビッグプロジェクトなどがなく、2024年5月期の年収入高は約7800万円に減少していたという。
