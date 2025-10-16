タイ発『キャシードール』の新作クッションで叶える♡セミマット美肌

肌悩みをしっかりカバーしながら、厚塗り感のないセミマット肌へ導く♡タイ発コスメブランド『キャシードール（Cathy Doll）』から、注目の新作クッションファンデ「ノットトゥーマットクッション」が登場します。CICA2％配合*でスキンケアしながらメイクを楽しめる、頼れるアイテム。2025年10月29日（水）より、楽天市場（シトラスマーケット）でWEB先行発売スタートです。

キャシードール の“ノットトゥーマットクッション”とは？

ツボクサエキス（肌整・保湿）を含むCICA2％配合*で、肌荒れを防ぎながらしっとりセミマットに仕上がる「ノットトゥーマットクッション」。

粉っぽさのない薄膜カバーで、毛穴やニキビ跡を自然にカモフラージュします。

メッシュ構造がファンデをムラなく伸ばし、軽やかなのに高い密着感。毎日のメイク時間がぐっと快適になります♡

クッションなのにスキンケア発想！CICA2％*でうるおう肌へ

スキンケア感覚で使えるのも魅力。CICA2％*のほか、カンゾウ根エキスやセラミドNP、アラントイン（すべて保湿）などを配合し、乾燥知らずのなめらか肌をキープ。

内蓋のザラザラ面でパフをなじませれば、余分なファンデをオフしてプロ仕上げの均一肌に。まるで美容液のように肌を包み込み、長時間メイクしても心地よさが続きます。

アジア女性に寄り添う2色展開＆使いやすい設計

アジア人の肌色に馴染む全2色展開。

「01 アイボリー」は明るくナチュラルな印象に、「02 ライトベージュ」は落ち着いた肌トーンを演出します。水滴型パフで小鼻や目元までしっかりフィット。パッケージはコンパクトながら高級感があり、持ち歩きにも便利です♪

Cathy Doll ノットトゥーマットクッション



価格：2,640円（税込）

発売日：2025年10月29日（水）

カラー展開：01 アイボリー／02 ライトベージュ

取扱：全国のドン・キホーテ（一部店舗除く）／楽天市場（シトラスマーケット）

*ツボクサエキス（肌整・保湿）

セミマット美肌で自信あふれる日常を♡

「ツヤすぎず、でもマットすぎない」ちょうどいいセミマット感で、素肌の美しさを引き立てるノットトゥーマットクッション。

CICA成分による保湿ケアとカバー力を両立し、忙しい朝も時短で理想の肌が完成します。軽やかに、美しく、自分らしく輝く毎日を『キャシードール』のクッションで手に入れてみませんか？♡