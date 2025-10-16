傳の体調には回復の兆しが見えたが…

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」は17日、第3週「ヨーコソ、マツノケヘ。」の第15回が放送される。

トキ（郄石あかり）の献身もあり、傳（堤真一）の体調に回復の兆しが。トキは代理社長の三之丞（板垣李光人）に回復を報告をするが、三之丞はどこか上の空。

そんな中、工場では検番の平井（足立智充）による厳しい品質検査が行われ、失敗が続くせん（安達木乃）についに平井の手が出てしまう。その瞬間を、久しぶりに様子を見に来た傳が目撃してしまう。傳は三之丞に事態の説明を求める。

松野家では父・司之介（岡部たかし）、祖父・勘右衛門（小日向文世）、トキの夫・銀二郎（寛一郎）が白装束でトキと話をしている場面が…。いったい何が起きたのか？

物語は小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)とその妻・セツがモデル。明治時代の島根・松江を舞台に、怪談を愛する没落士族の娘・トキと、異国から来た英語教師、レフカダ・ヘブンの心の交流と夫婦としての歩みを描く。

松野家の男たちは白装束で…

「ばけばけ」より(C)NHK

配役は、ヘブンをサポートする英語教師・錦織友一を吉沢亮、トキの父・司之介を岡部、母・フミを池脇千鶴、祖父・勘右衛門を小日向が演じる。そのほかトキの親戚・雨清水を堤、その妻・タエを北川景子が演じるなど、そうそうたる顔触れとなっている。

「ばけばけ」は全25週125回。作・ふじきみつ彦、音楽・牛尾憲輔、主題歌・ハンバート ハンバート「笑ったり転んだり」。NHK総合(毎週月〜土曜午前8時から)などで放送中。NHK ONEで見逃し配信も視聴できる。