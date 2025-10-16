気に入り過ぎた結果、とんでもない姿に

ペット可のホテルに訪れたコーギーが見せた、最高の爛螢薀奪ス＆喜びの舞瓩Xで大きな話題となっています。

宿泊先のテラスに敷かれた人工芝を心から気に入ってしまった愛犬の姿に、飼い主さんも「自宅の庭半分くらい人工芝にしようか本気で悩んでる」とコメント。その微笑ましい様子を西スポWEB「OTTO!ライフ」が取材しました。

初めての人工芝の感触に大興奮！

話題を呼んだのは、おっとり賢い千代(ちよ)ちゃんと、あざと可愛い脳筋女子・結衣(ゆい)ちゃんの2匹のコーギーを飼う、ももいろだいふくさん(@momoiro_daifuku)さんの投稿です。

旅行で訪れたお宿「ホテル TOKIWAN」(山口県宇部市)は、リフォーム済みの綺麗なお部屋と、「テラスがドッグラン」という最高の環境。

特に妹分の結衣ちゃんは人工芝に一目惚れしてしまったようで、「テラスをかなり気に入った結衣たん、ずっとこの状態で」と、ゴロゴロと可愛らしく転げ回る姿が投稿されました。

飼い主さんによると、結衣ちゃんが人工芝にこれほど夢中になったのは初めてのこと。「公園の砂地や家の庭のコンクリート部分でもコロコロとやりますが、ここまで引きずって転げ回るのは初めて見ました」と、普段の喜び方とは一線を画す反応に驚きを隠せません。

過去に宿泊したワンちゃんたちの匂いも相まって、本能が刺激されたのかもしれません。

「可愛いからいっか」飼い主を笑顔にした無邪気な転がりっぷり

この無邪気でパワフルな犂遒咾良餃瓩鮓たとき、飼い主さんは思わず笑ってしまったそうです。

「あー…美容院行ったばっかりなのに…まぁ可愛いからいっかー、といった感じでした」と、最初は汚れを心配したものの、途中からはその愛らしさとおかしさに「笑うしかない感じ」だったと語ります。

頭から引きずって転げ回る姿は、飼い主さんの心配を上回る面白さと可愛さだったのでしょう。この投稿には「嬉しさ爆発だね」「こんな可愛いコーギー見たことない」「この家のコーギーになりたい」など、多くの反響が寄せられています。

真面目な姉と破天荒な妹の微笑ましい関係

性格は、姉の千代ちゃんが「大人しく真面目」、妹の結衣ちゃんが「破天荒で遊び好き」と正反対。2020年に結衣ちゃんをお迎えしたのが初対面で、今でも「それほど仲良しというわけではありません」とのこと。

しかし、最近では散歩中にお互いの姿を確認し合ったり、驚くほど意気投合する瞬間もあるといいます。

それは、「おやつを私(飼い主さん)からカツアゲしようと同じ目標に向かっている時」で、2匹の愛嬌たっぷりの日常が垣間見えます。

コーギーは「全てにおいて力が強く全力投球」

これからコーギーを迎えたいという方に向けて、飼い主さんは「抜け毛が多く動きが激しいことは有名だと思いますが、全てにおいて力が強く全力投球だということを知っていてほしいです」と教えてくれてました。

先日も、お散歩中に結衣ちゃんにいきなり方向転換されて引きずられ、飼い主さんが転倒し膝を怪我したというエピソードも。

それでも、「体全体でぶつかって愛情表現してくれるのはやはり嬉しいもの」と、全力で愛情を表現してくれるコーギーの魅力は格別だと語ります。

結衣ちゃんの人工芝への愛から、「自宅の庭に人工芝」を本気で検討中の飼い主さんご一家。旅行先は、家族(ワンコ)と一緒に部屋で食事ができたり、一緒に寝たりできる宿泊施設で、ドッグランやお散歩コースが整っている場所で計画されているそうです。

千代ちゃんと結衣ちゃん、そして飼い主さんの今後の賑やかな日常も楽しみです。

取材協力：ももいろだいふくさん(@momoiro_daifuku)

※本記事は投稿者の許可を得て掲載しています。ご協力いただき、誠にありがとうございました。