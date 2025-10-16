吉道 さゆり キャスター：

前金沢市長の山野之義さんの出馬表明で、石川県知事選は一気に慌ただしくなってきました。



政治担当の平田さんです。

平田 真彦 記者：

よろしくお願いします



吉道：

前回、戦った2人が再び激突することになりましたね。



平田：

3年前は元参院議員の山田修路さんも出馬し、保守三つどもえの激戦でした。



こちらは、前回の得票数です。

平田：

当選した馳さんが19万6000票あまり、山野さんは18万8000票あまりで、約8000票差の接戦でした。





吉道：山田さんも17万票あまり。改めてみると石川が3つに割れた戦いでしたね。

平田：

石川県内一の大票田、金沢市では、山野さんが9万8000票を獲得し、馳さんと2万8000票の大差を付けました。



吉道：

馳さんが当選しましたが、金沢の票は山野さんが上だったわけですね。



平田：

ただ、市長としての知名度、実績を訴えた山野さんですので、それから3年半の政治ブランクがどう影響するのか注目されます。



吉道：

そして、山野さんの出馬を受け、各党の動きも気になるところです。

平田：まずは自民党です。現職の馳さんは、すでに石川県内の各政党へ推薦願を提出していて、自民党県連は11月上旬にも馳さんへの推薦を決めるとみられます。ただ、石川県連内には、山野さんとの距離が近い議員もいますので、その動向が気になります。

平田：

そして、焦点となるのが、非自民系の政党の対応です。これまで構図が見えてから判断すると慎重な姿勢をとってきましたが、17日以降、山野さんも各党に推薦を要請しますので、いよいよ本格的に議論が進むとみられます。立憲や国民は、連合石川と意思疎通をしながら、対応するとみられますが、前回の知事選で山田さんを支援した立憲がどう動くか注目です。



吉道：

そして、公明の連立離脱、その影響は考えられますか？

平田：

選挙協力を白紙とした公明党ですが、石川県内の組織票は3万票から4万票あるとみられています。今回の連立解消を受け、県本部でも、自民党と歩調をあわせるかというと微妙な情勢と言え「必ずしも馳さんを支援するとは限らなくなった」と話す人もいます。前回の知事選で、自主投票だった公明党の動きが、気になるところです。

吉道：

中央の政局の動きも絡んで、石川県知事選のゆくえも混とんとしてきました。