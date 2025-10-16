九州の宇宙ビジネスの現状やこれからについて考えるイベントが鹿児島市で開かれました。日本人で一番長く宇宙に滞在した宇宙飛行士、若田光一さんも登壇し宇宙空間が持つ様々な可能性について熱弁しました。



16日、鹿児島市で開かれた九州宇宙ビジネスキャラバン。九州の宇宙産業の振興を目的に2023年から始まったイベントで鹿児島での開催は初めてです。



宇宙ビジネスに携わる企業の関係者や専門家などが県の内外から集まり現状や課題、今後の可能性などについて語り合いました。





また父親が曽於市出身で日本人で一番長く宇宙に滞在した宇宙飛行士、若田光一さんも登壇しました。(Axiom Space宇宙飛行士・最高技術責任者・若田光一さん)「微小重力だと投げたボールより早く飛んで行ってバッターボックスに立って構えて打てる。その先にこれをキャッチするというのは尊敬する大谷選手でもできないがここにいるみなさんは全員できる」(Axiom Space宇宙飛行士・最高技術責任者・若田光一さん)「宇宙に一番近い県が鹿児島だと思うので、すでに存在しているアセットを活用してさらに大きなビジネスチャンスにつなげてもらいたい」会場には自治体や企業などがそれぞれの取り組みを紹介するブースも設けられ、多くの人が訪れていました。