ミュージシャンでタレントのDAIGO（47）と女優の北川景子（39）夫妻のSNS上でのやり取りが話題となっている。

まずDAIGOが16日、自身のX（旧ツイッター）で「タエ様に料理教えたい」とつづり、北川は「襖も開けたことないから。手強いよ」と答えたもの。

北川は、NHK連続テレビ小説「ばけばけ」に雨清水タエ役で出演。武家の名家に生まれ奉公人らに囲まれて育ったが、夫が立ち上げた織物工場が傾き、夫も病で倒れたため、自ら料理をすることに。

タエは、おかゆを作ろうとするが焦がしてしまい、16日の放送では主役の高石あかり演じるトキからしじみ汁の作り方を教わりながら作り上げる場面が放送された。

DAIGOは自身のMC料理番組「DAIGOも台所〜きょうの献立何にする?〜」に22年4月から出演しているため、タエの“先生役”に立候補したもの。

この投稿を見た人からは「これが夫婦の会話というやつか」「仲良し過ぎて好き」「尊い会話すぎます」「ご夫婦LOVE LOVEでホッコリ」「こんなに仲がいい夫婦って素晴らしい」「さすがタエさん、素晴らしい返し」などの声が寄せられた。