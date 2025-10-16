藤井聡太竜王（23）＝王将など7冠＝が佐々木勇気八段（31）を挑戦者に迎える第38期竜王戦7番勝負第2局は16日、福井県あわら市「美松」で1日目が指され、午後6時すぎ、後手・藤井が54手目を封じて終了した。53手目の局面は、佐々木が手駒の角を敵陣に放って飛車取りをかけた。自陣では藤井のと金による飛車取りがかかるが、攻め合いに活路を求めた。持ち時間8時間から佐々木が4時間48分、藤井は2時間41分消費した。

戦型は佐々木の誘導で角換わりへ進んだ。現代将棋の主力戦法ながら佐々木の採用は8月、竜王戦挑戦者決定3番勝負第2局以来。第1局に続く連勝で、今回の挑戦権を得た縁起のいい戦型と言えそうだが49手目に2時間6分、53手目に1時間36分長考した。消費時間は藤井が2時間以上多く残している。

対局がタイトル戦ばかりになっても勝率8割を誇る藤井。数少ない対藤井の「勝利の方程式」に、作戦でリードしてその持ち時間を削るというものがある。とすると、自ら誘導した角換わりだったが、佐々木の作戦は成功していないのかも知れない。

対する藤井は15日の前夜祭で「明日は後手番。苦しい戦いになる。1手1手深く考えて2日間集中して指したい」と語った。封じる意思表示をする前、悩ましげに目を閉じたが心境はいかに。2日目も同所で17日午前9時、再開される。