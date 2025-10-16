お笑いコンビ「キングコング」の梶原雄太さんの長女で、モデルの梶原叶渚（かじわら かんな）さんが自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開しました。

【写真を見る】【キンコン梶原の長女・梶原叶渚】 「この髪型珍しいのでは」左右の三つ編みのヘアスタイルを披露





梶原さんは、左右で三つ編みにした普段とは異なるヘアスタイルを披露し、「この髪型珍しいのでは…」とコメントを添えています。



写真の中で梶原さんは黒の幾何学模様が入ったベージュ系のニットを着用し、カメラに向かって優しい微笑みを浮かべています。







梶原さんは三つ編みの毛先を指でつまむポーズをとり、いつもと違った雰囲気を醸し出しています。全体的に柔らかな光に包まれた温かみのある写真となっています。



この投稿に、「真似してみようかな」「ヘアアレも自分でやってるのー？うますぎる」「どんな髪型も似合っちゃうかんちゃん天才」「冬のかんちゃんも可愛いよ〜」「冬服かわいい」などのコメントが寄せられています。









梶原叶渚さんは、2024年8月1日に自身のインスタグラムを更新し、スターダストプロモーションに所属することを発表。その後、宣材写真が新しくなったことなど、近況をインスタグラムで報告。









2024年9月8日には「TGCありがとうございました」と、ハートと涙の絵文字で感極まる感謝を記し、「久しぶりに家族でランウェイすることが出来て､本当に嬉しかったですし､楽しかったです」と、梶原ファミリー7人揃ってＴＧＣへ登場したことへの感動を綴っていました。



【担当：芸能情報ステーション】