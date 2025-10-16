北海道で庭の木に登るクマを住民が目撃し、当時の緊迫した様子を語りました。

これは、住宅内から撮影された画像。窓越しに白っぽく見えるのは、“子グマ”です。

16日午前7時前、北海道・札幌市の住宅の敷地内に子グマ1頭が一時居座ったのです。

目撃者

「クマって叫んでお母さんに教えた」

「クマはここにいたのが、木の上に登ってエサみたいなものを食べていました」

父親

「襲われたりとかがなくて本当に良かったと思いました」

痕跡調査の結果、近くで見つかった体毛などから庭に居座ったのはクマと断定。庭にある木に登っていたといいます。

そして、札幌市内の住宅街では先ほど…

目撃されたとみられる子グマ1頭が駆除されました。

秋田市でも…16日午前5時半ごろ、住宅の2階からクマが撮影されました。

住宅街の道路の木の下で、クマが何かを食べている様子が確認できます。

また、15日夜には…秋田大学手形キャンパス付近で、犬の散歩をしていた64歳の男性が、体長およそ1メートルのクマに襲われました。

男性は、顔や両腕にけがをしていたということです。

各地で人身被害が相次ぐクマ。

環境省によりますと、今年度の全国のクマによる死者は7人にのぼり、「統計開始以来最悪」となっています。