今月5日、石川県小松市の山中で土砂崩れが発生し、男性が巻き込まれ死亡した事故。現場の山は盗掘が後を絶たず、ネット上で水晶の売買が行われている「水晶山」と呼ばれる山でした。

今月5日。



石川県小松市金平町の山間部で発生した土砂崩れで、30代の男性が巻き込まれ死亡した事故。



男性が山へ入った目的は「水晶」でした。



重盛 友登 記者：

「小松市の現場に来ています。こちらでは、この水晶を採りに来る人が後を絶たないといいます」

小松市では江戸後期から金や銅の採掘が盛んに行われた他、周辺で採れる紫水晶は「加賀紫」と呼ばれ、重宝されてきました。



所有者に許可をもらい、山の中を案内してもらうと…



リポート・重盛 友登 記者：

「こちら白く光っているのは水晶でしょうか。あっ、その奥にもありますね。ここ一帯にたくさんありますね」

「これや、これ水晶や、これを取りに来るんや」



30分も立たないうちに、これだけの水晶が見つかりました。



小松市金平町町内会・出口 重隆 会長：

「水晶山って言うんやここ、2年前から10メートル掘られている。興味があってくるからね、まだまだ来ると思うわ、これ」



さらに今、この金平町一帯で採れた水晶が、インターネット上では数千円から、中には4万円を超える価格で、売買されているといいます。

町の人は、こうした実態も、盗掘を助長しかねないと話します。



小松市金平町町内会・出口 重隆 会長：

「ネットで流れたみたい。高値で売れるっていうので、今後、やっぱ持ち主と相談して、森林組合とも相談して、看板なり建てようと思う」



小松市では2016年に、不法な採取や持ち出しを防ぐ、保護条例を定めてますが…

小松市文化振興課・下濱 貴子 さん：

「今後、地域の皆さまの方からの意見や要望も踏まえながら、市としても関係機関や地元の皆さまと協力して、立入禁止の明示や無断採取防止の警告看板など、必要な安全対策や防止策について、協議を進めていきたい」



今後、市のホームページなどでも再発防止を呼び掛けるなど、対策の徹底を図っていきたいとしています。