サッカーＪ１東京Ｖの城福浩監督が１６日、新潟戦（１８日・味スタ）に向けた非公開での全体練習後に取材に応じ、１４日の国際親善試合でブラジルから歴史的な勝利を手にした日本代表の戦いぶりについて言及した。

前半は圧倒されて２失点を喫したが、後半に前線からのハイプレスで圧力をかけ続け、相手のミスを誘って１点を返し、立て続けにゴールを奪って３―２の逆転勝利を収めた一戦。Ｊ１最年長監督の城福監督は「ブラジルの個のクオリティーの高さは認めざるを得ない。特に前半はそれが顕著に見られたと思うし、これが今どのチームで、どの年俸でやっているかの差なんだなと。日常でどういうレベルの戦いをやっている選手たちなのかを感じさせられるゲームだったけど、後半に様変わりしたというのは一つのきっかけが相手のミスだったと思う。そこでブラジルが精神的に追い込まれるというか、日本が前からプレッシャーをかけるやり方に変えて、１失点してそれがミスだったので余計に平常心じゃなくなったと理解している。ただ、日本も平常心じゃない状況が前半にあったはず。そこで平常心を保ってやれたことが逆転劇を呼んだと思うし、精神的な粘り強さ、持久力、諦めない気持ちが反映された試合だなと思った」と振り返った。

交代選手の働きも試合のポイントに挙げた。後半９分に久保に代わって送り出された伊東が２アシスト。その後も交代選手が自らに与えられた役割を全うし、チーム一丸で勝利を手にした。「バトンを受けた選手がチームの守備に貢献しながら、攻撃のスイッチを入れていく、ゲームチェンジャーになるというところが本当に忠実にやった試合だと思う。５人交代をどのように有効に使うかは日本にとっては追い風だと思う。自分の良さを出すためにピッチに立つのか、攻守においてチームのスイッチャーになる、貢献するという気持ちでピッチに立つのかという、心持ちの所が日本人の良さが出た試合なのかなと理解しています」と指揮官も分析する。

戦いからヒントを得たことを聞かれると「ウィングバックにどういうタイプの選手を置いているかと。例えば４バックでやった時にはどのポジションをやる選手なのかと。それには何のリスクがあって、何のメリットを追求するのかというところは、たぶん前半と後半では腹の据わり方が変わったんだと思うんですよね。そういう戦術的なことだけではなく、心持ちというか、心構えのさせ方とか、やはりゲームチェンジャーですよね。ここに関してはどういうタイプの、何にエクセレントがある選手をピッチに立たせていくかは、それがすなわちゲームを動かしていくことになるので。ここに関しては自分たちと置き換えながら、チーム力のアップを図っていきたい」と強調。先発した選手が全てを出し尽くして「バトンをつなぎ」、受け取った選手もそれ以上のパワーでゲームに活力を与えることは、東京Ｖでも選手に最も強く言い続けていること。歴史的１勝から、その重要性を改めて再確認した様子だった。