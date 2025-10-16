2025年8月から10月初旬にかけて融資保証金詐欺や架空料金請求詐欺で、土佐市の60代の男性と高知市の40代の男性がそれぞれ約372万円と126万円をだまし取られました。



警察によりますと2025年8月、土佐市に住む60代の男性が動画アプリを閲覧していたところ、「Riko」というアカウントからメッセージが届き「別のコミュニケーションアプリで広告を閲覧してスクリーンショットを撮影すると収入が得られる」と説明を受けたということです。

男性が指示通り操作したところ、約5万円の報酬を受け取ることができました。

その後「指定された口座にお金を振り込むとより多くの報酬が得られる」と言われ、6回に渡りあわせて約372万円を振り込み、だまし取られたということです。





また、高知市に住む40代の男性がコミュニケーションアプリを閲覧していたところ「個人事業主を対象とした融資」という広告が流れてきたということです。男性が個人情報などを入力すると架空の会社を名乗る男から電話があり、男性が800万円の融資を申し込むと、供託金や保証金を名目にあわせて約126万円を請求され、だまし取られたということです。県警はSNSでの副業の斡旋や儲け話は詐欺だと疑い、融資を前提に保証金などを要求する業者は詐欺を目的に接触していると注意を呼び掛けています。