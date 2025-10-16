クマ対策グッズ関心高まる 山形市のアウトドア用品店では専用コーナー設置 クマよけスプレーは欠品状態
登山やキノコ採りなど秋の行楽シーズンの最中に相次いでいるクマの出没、こうした中、山形県内でもクマ対策グッズへの関心が高まっています。山形市のアウトドア用品店を取材しました。
山形市にあるこちらのアウトドア用品店では、店内の一角にクマ対策アイテムを集めたコーナーが設置されています。
モンベル山形店 野尻佑哉 店長「去年までは無かったがクマの出没が増えてきて関心も高まっているのでことしからコーナーを設置した」
小坂憲央アナウンサー「アイテムは？」
モンベル山形店 野尻佑哉 店長「鈴、ホイッスル、ラジオ」
モンベル山形店 野尻佑哉 店長「よりクマに気づいてもらいやすい音量の大きい鈴」
小坂アナ「全然違いますね」
大音量タイプの鈴は特徴の一つが…。
モンベル山形店 野尻佑哉 店長「通勤通学で使う方もいるので音がいらない時には磁石になっている部分を鈴に付けると音が鳴らない仕組みになっている」
ことしは、登山をする人以外にも通勤・通学や散歩用に購入する人も多く、問い合わせが去年の3倍から4倍に増えていると言います。
小坂アナ「1番大切なことは？」
モンベル山形店 野尻佑哉 店長「クマに気付いてもらうこと。先に大きい音が鳴る装備を使って事前にクマに存在を知ってもらうことが大切」
そして、音が鳴る対策グッズのほかに人気を集めているのが…。
モンベル山形店 野尻佑哉 店長「ご覧の通りクマスプレーはすべて欠品している状態」
取り扱っているのは、唐辛子の成分、カプサイシンなどの刺激物を噴射するアメリカ製のクマよけスプレー。クマの目や口、鼻に入ると、視界を奪い痛がらせる効果があります。
小坂アナ「100パーセント撃退できる？」
モンベル山形店 野尻佑哉 店長「逃げてくれる効果はあるが混乱して向かってくる可能性もゼロではない。手に持って刺激しないようにゆっくり後ずさりしながらクマが近づいてきたら噴射する」
強い雨や風が吹く場合は、自分に戻ってくることもあり、取り扱いには注意が必要だということです。
モンベル山形店 野尻佑哉 店長「ことしは特に例年に比べクマの出没が大分多くなっているので11月12月も遭遇のリスクがあるかもしれないので今からでも対策してもらいたい」
この店舗では現在、クマよけスプレーは来年2月までは入荷が出来ない状態ということです。
一方、いまはクマよけスプレーのレンタルサービスも行っていて、10月分は平日にわずかに本数が残っているということです。
クマよけスプレーは、危険物なので目的無く携帯することはできません。取り扱いには十分な注意が必要だということです。