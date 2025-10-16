アウトレットだけじゃない！アウトレットモールに併設された、岡崎の新名所をお披露目しました。

【写真を見る】11月4日オープン「三井アウトレットパーク岡崎」併設の新名所「オカザキマーケット」豊橋名産のちくわ挟んだパン 八丁味噌で味付けした唐揚げも 愛知

きょう公開されたのは、11月にグランドオープンする「三井アウトレットパーク岡崎」に作られた公園型施設「オカザキマーケット」。

東海エリアのアウトレットモールでは、最大規模となる4200平方メートルの緑地内に5つのゾーンやエリア、さらにイベントステージを備えます。

このうち、マルシェゾーン「オカザキおいしいマーケット」には、地元の人気店を中心に12の店が集まり、豊橋名産の「ちくわ」を挟んで焼き上げたドッグ型パンや、岡崎名産の八丁味噌で味付けした唐揚げなど、ここでしか買えない一品も並びます。

（三井不動産 リジョーナル事業部 杉原鴻太主任）

「マルシェ型のおいしいマーケットでの多様な食体験と、屋外緑地空間の中にある、遊具ゾーンやドックランで、多彩なエンタメ体験ができるのが特徴」



「オカザキマーケット」は、アウトレットゾーンと共に11月4日にグランドオープンです。