山形県内で異常ペースとなっているクマの出没、市街地でも出没が相次ぐ事態はなぜ起きているのか、ことしの“異変”について、現場でクマと向き合っている県猟友会に聞きました。



西川町大井沢。16日午前、箱わなに体長1.1メートルのクマがかかっていました。その近くでは、木の枝が折られたり、大量のクリが食べられていました。町内では、クリやカキの実などがクマに食い荒らされる被害が相次いでいるといいます。

猟友会などでは被害や目撃があった場所に15日、箱わなを設置。16日だけでも、このクマとあわせて3頭がわなにかかっているのが確認されました。





県猟友会副会長 悪七美男さん「ことしの場合は多。い畑や山にクリの木があるからわなを設置してくれと言われる」山だけでなく、市街地でも出没が相次ぐクマ。なぜそのような状況が起きているのか。県猟友会副会長の悪七美男さんに聞きました。県猟友会副会長 悪七美男さん「一番の理由は、凶作で山の実がならない。いまの時期は、冬眠に入るために脂肪をつけないとまずいが、山の木の実、ブナの実、ナラの実がほとんどならない」悪七さんによりますと、木の実は豊作の年と不作の年を交互に繰り返していて、ことしは不作にあたるということです。さらに、猛暑の影響で雨が少なく、ことしは特に実の付きが悪いといいます。その結果、冬眠を控えたクマが餌を求めて、人里に多く出没しているのです。県内では15日、天童市中心部の温泉街などに体長およそ60センチの子グマ1頭が出没しました。悪七さんは、子グマに遭遇した時こそ注意が必要だと話します。「子を守ろうと親グマが来る。子グマの近くには、必ず親グマがいる」親グマが子グマを守ろうと攻撃的になるため、危険性が高まるということです。「（クマが冬眠するまでまだ時間があると思うがどのぐらいまで注意が必要？）12月半ばまでは冬眠しない。それまで住宅街で食べる物を探すと思う」冬眠前のこの時期は、クマが餌を求めて活動を活発化させるということで、屋外に生ごみを放置しないなどの対策を取ってほしいと話しています。