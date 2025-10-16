日本ラグビーフットボール協会は、10月18日（土）にヨドコウ桜スタジアムで開催される「アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025 JAPAN XV 対 オーストラリアA代表」に先駆け、10月14日（火）にグランフロント大阪・うめきた広場にて「ラグビー日本代表応援トークショー＆ライブ」を開催した。

本イベントには、元ラグビー日本代表の田中史朗さん（旧伏見工業高等学校・京都産業大学ラグビー部出身）、大西将太郎さん（旧啓光学園高等学校・同志社大学ラグビー部出身）、ラグビー経験者でタレントの浅野杏奈さん、大阪出身ラグビー芸人のしんやさん（大阪商業大学高等学校・帝京大学ラグビー部出身）、そして歌手の麻倉未稀さんといった豪華メンバーが登場。MCはMBSアナウンサーで同志社大学ラグビー部出身の井上雅雄さんが担当した。

平日夜にもかかわらず多くのラグビーファンや通行客が集まり、10月18日（土）の試合を前に、うめきた広場は「関西ラグビー愛」の熱気で包まれた。

関西ラグビーの青春トークで会場を沸かす

イベント前半のトークショーでは、関西ラグビーゆかりのメンバーが顔をそろえた。

当時の思い出を聞かれると、大西さんが「東大阪で育った少年時代からラグビーが本当に大好きでした！ 花園も自転車でよく通っていましたね」と懐かしそうに語り、田中さんも「大西さんの母校・同志社はスター選手が集結していて本当に強かったです。私も京都の大学（京都産業大学）でラグビーをしていたので、対戦するときは特に気合入っていましたね」と、関西ラグビー強豪校時代のエピソードで応じた。

しんやさんは「大西さんの母校・啓光学園はめちゃくちゃ強かったです。制服も怖くて、武装集団みたいでビビッてました。花園で会ったら、母校のラグビーバックを隠して歩いていました」と、当時のエピソードで会場の笑いを誘っていた。

18日のヨドコウ桜スタジアムでの決戦の注目ポイントを聞かれると、大西さんは「今回のJAPAN XV VS オーストラリアA代表戦は、日本の未来のスターが集まる試合。この試合をきっかけに羽ばたいていく若きスターたちを見に来てください！」と力強く語った。

同志社大・中谷選手ら次世代スターへエール

話題は、日本ラグビーの次世代スター軍団・JAPAN XVのメンバーに招集された同志社大・中谷陸人選手、早稲田大・矢崎由高選手ら次世代スターへの期待に。

中谷選手と同じく同志社大ラグビー部出身の大西さんは「母校・同志社から中谷選手のような有望な選手が出るのはうれしい！フィジカルも良いものを持っているので、ボールのあるところに常にいて活躍してほしい。矢崎選手も本当にスピードがあるのでランに注目してください！」と、後輩たちへの期待を込めてメッセージを送った。

麻倉未稀×浅野杏奈「ヒーロー」サプライズ熱唱で最高潮

イベント後半には、ラグビー界不朽の名曲「ヒーロー」を歌う歌手の麻倉未稀さんと、浅野杏奈さんによるサプライズコラボライブが行われた。迫力ある歌声が大阪の夜空に響き渡ると、集まったファンたちの熱気は最高潮に。

会場を包み込むような歌声に、田中さんは「ちょうど昨日、伏見工業の恩師の山口先生に電話したのもあって、高校時代のあの日々を思い出しました。泣きそうになったんですが何とか我慢しました。最高です！」と感動を隠せない様子だった。

麻倉さんは「イベントでヒーローを歌ったのは2019年のワールドカップ以来でした。今日は歌えてよかったです！週末の試合を見に行きたい！」、浅野さんは「小学校で始めたラグビーを（続けられる環境がなく）やめてしまった中学時代、ずっと聴いていたヒーローを麻倉さんと一緒に歌えて本当に幸せでした！」と語り、イベントは大きな盛り上がりを見せた。

最後は出演者一同が集まった観客に向けて「10月18日（土）はみんなでヨドコウスタジアムへ！」と呼びかけ、関西のラグビーファンだけでなく、通勤・通学途中の人々も足を止めて見入るなど、「関西ラグビー愛」にあふれた夜となった。

「アサヒスーパードライ CHALLENGE MATCH 2025」試合情報

開催日：2025年10月18日（土）

対戦カード：JAPAN XV 対 オーストラリアA代表

キックオフ：13:00

会場：ヨドコウ桜スタジアム（大阪府大阪市東住吉区長居公園1-1）

チケット販売情報は日本ラグビーフットボール協会公式サイトにて