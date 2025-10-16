アジア株 総じて上昇、豪州株は続伸 アジア株 総じて上昇、豪州株は続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:41現在

香港ハンセン指数 25888.51（-22.09 -0.09%）

中国上海総合指数 3916.23（+4.02 +0.10%）

台湾加権指数 27647.87（+372.16 +1.36%）

韓国総合株価指数 3748.37（+91.09 +2.49%）

豪ＡＳＸ２００指数 9068.40（+77.48 +0.86%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 83286.38（+680.95 +0.82%）



１６日のアジア株は総じて上昇。台湾株は続伸。ナスダックの上昇、フィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の大幅高などを背景に半導体関連株を中心に買いが広がった。豪州株は続伸。今日発表された９月の豪雇用統計が弱い結果となったことで、豪中銀（ＲＢＡ）による利下げ期待が高まり、買いが広がった。不動産、ヘルスケア、金融株などを中心に上昇した。韓国株は続伸。米韓の貿易協議の合意への期待感が買いにつながり、最高値を更新した。



上海総合指数は小幅続伸。銀行大手の中国農業銀行、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、炭鉱会社のチャイナ・コール・エナジーが買われる一方で、コンピューター部品メーカーの海光信息技術、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）、油圧機器メーカーの江蘇恒立液圧が売られた。



香港ハンセン指数は小反落。電子製品メーカーの比亜迪電子（ＢＹＤエレクトロニック）、海上輸送会社の東方海外国際（オリエント・オーバーシーズ）が買われる一方で、通信機器・部品メーカーの小米集団（シャオミ）、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、不動産会社の恒隆地産（ハンルン・プロパティーズ）が売られた。



豪ＡＳＸ２００指数は続伸。不動産投資信託のＧＰＴグループ、不動産投資サービスのビシニティ・センターズ、バイオ医薬品会社のテリックス・ファーマシューティカルズ、バイオテクノロジー会社のメソブラスト、投資銀行のマッコーリー・グループ、保険会社のＡＭＰが買われた。

外部サイト