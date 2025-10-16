ユーロ圏 １０年債利回り格差 仏７８、伊８１ｂｐと前日並み水準継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ 2.571
フランス 3.352（+78）
イタリア 3.377（+81）
スペイン 3.099（+53）
オランダ 2.73（+16）
ギリシャ 3.226（+66）
ポルトガル 2.951（+38）
ベルギー 3.116（+55）
オーストリア 2.864（+29）
アイルランド 2.795（+22）
フィンランド 2.932（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）
