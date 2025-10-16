ユーロ圏　１０年債利回り格差　仏７８、伊８１ｂｐと前日並み水準継続
ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:17時点）（%）
ドイツ　　　　2.571
フランス　　　3.352（+78）
イタリア　　　3.377（+81）
スペイン　　　3.099（+53）
オランダ　　　2.73（+16）
ギリシャ　　　3.226（+66）
ポルトガル　　　2.951（+38）
ベルギー　　　3.116（+55）
オーストリア　2.864（+29）
アイルランド　2.795（+22）
フィンランド　2.932（+36）
（注）カッコ内数値はドイツ国債との利回り格差、単位：ベーシスポイント（BP）