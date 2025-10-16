元NHK・住吉美紀アナ、夫の実家・岩手で米の収穫に励む姿を公開「なに着ても似合いすぎる」「一生懸命でカッケ〜」「パワーすごい」
元NHK所属でフリーアナウンサーの住吉美紀（52）が16日までに、自身のインスタグラムを更新。2016年に結婚した夫の実家・岩手で米の収穫に励む様子を公開した。
【写真】「一生懸命でカッケ〜」夫の実家・岩手で籾摺りに励む住吉美紀アナ
住吉アナは「米の収穫期 本日、今年の籾摺り作業をしてきました。少し肌寒いくらいの中、楽しく作業。今年は #新米 がまたさらに美味しい！」とつづり、真剣な表情で作業する様子や、合間にポーズを取り笑顔を見せるショットなどをアップした。
この投稿にフォロワーからは「なに着ても似合いすぎるなー」「いつも思いますが住吉さんのパワーすごいですね。エンジン3個ぐらい着いてますね」「一生懸命でカッケ〜」「どんなシーンにも、服装にも、ぴたっとハマるそのパワー すごいです！」「米作りは大変ですよねぇ 住吉米最高ぉ〜」「一関市出身です。毎年、住吉さんの収穫報告を見る度、地元の自然多き光景が頭によぎり、帰省したくなります」「こんなかわいいモンペ姿のひと見たことねぇ…」などの反響が寄せられている。
