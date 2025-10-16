大友花恋、仲良し“家族写真”に反響「切ないです」「幸せそうで涙が出そう」
俳優の大友花恋（26）が16日、出演するカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『娘の命を奪ったヤツを殺すのは罪ですか？』（毎週火曜 後11：00）の公式SNSに登場。作中で夫＆息子を演じる内藤秀一郎（29）と子役・日影琉叶（6）との“家族写真”が公開された。
【写真】「幸せそうで涙が出そう」大友花恋と“夫＆息子”の仲良し“家族写真”
本作は、幼稚園のママ友いじめが原因で娘（大友）を亡くした55歳の母・篠原玲子（水野美紀）が、謎の天才外科医・成瀬（白岩瑠姫）の全身整形手術によって25歳の“新米ママ”篠原レイコ（齊藤京子）として生まれ変わり、娘を死に追いやったママ友グループに潜入する、衝撃の復讐（ふくしゅう）エンターテインメント。原作は、あしだかおる氏・アオイセイ氏による同名人気漫画（電子コミック）。
SNSの投稿では、「玲子の娘、優奈とその家族の写真 ドラマを見た後にこの写真を見たら泣いてしまいます…!!」とのコメントとともに、幸せそうに写真に収まり笑顔でピースをする3ショットがアップされた。
この投稿にコメント欄では「切ないです」「幸せそうで涙が出そうです…優奈ちゃんが報われることはあるのでしょうか…？」「2話の思い出シーンも切なすぎた」などの声が寄せられた。
