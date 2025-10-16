お笑いコンビ・天才ピアニストが、大阪のなんば駅周辺で出会った人々に、買ってよかったモノ＝“ベストバイ”を大調査！ なんば駅前といえば、タクシープールや車道などの道路空間が、2023年に人のための広場・なんば広場にリニューアル。南の電気街から高島屋、マルイへ続く、大阪屈指のお買い物スポットになりました。

日々進化するなんば駅前で天才ピアニストがインタビューしたのは、谷町四丁目から遊びに来たアニメ好きの夫婦です。フレッシュな見た目から、ますみは「私分かるわ。新婚さんで、結婚して8ヵ月！」と予想しましたが、結果は大ハズレ。実は結婚6年目で、息子が2人もいるそうです。

夫婦のベストバイは、アニメ『キングダム』の人気キャラクターである大将軍・王騎（おうき）のフィギュア。王騎将軍は、実写映画版を俳優の大沢たかおが演じたことでも有名です。ちなみに3歳の息子さんの名前は、王騎将軍が由来なのだそう。夫婦が1番くじでゲットしたアニメ版王騎将軍のフィギュアは、大きさが30センチほどあり、自宅では「守り神的な存在」になっているそうです。

次に天才ピアニストは、なんと人気シンガーソングライターの藤井風……ではなく、お面をつけた大ファンに遭遇！ お面は、同じく藤井風ファンである姉の手作りです。

妹思いな姉のベストバイは、吊り下げ収納・TABITORA（タビトラ）。ますみも知っており、「スーツケースの中でもコンパクトに荷物を納められるし、そのままかけて、現地でいちいち（荷物を）出さなくてもいい」のだとか。“推し活遠征”はもちろん、キャンプや日常生活でも大活躍する便利アイテムです！

天才ピアニストがなんば南海通商店街で声をかけたのは、27歳と21歳の姉妹。実は3人姉妹で、これから「スパプー」ことSPAWORLD HOTEL&RESORT（スパワールド ホテルアンドリゾート）へ行き、彼氏とデートの次女を偵察するそうです！

三女のベストバイは、鏡とカードホルダーがついたスマホスタンド。購入先のCASETiFY （ケースティファイ）は、大阪だと梅田と心斎橋にあります。長女に手作りスマホケースをもらった三女は、「こっち（CASETiFY）の方が気に入っちゃって……」と申し訳なさそうでした。

天才ピアニストが最後に話を聞いたのは、中学の同級生で現在は医療従事者である女性たち。9月にオープンしたばかりの、さつまいも専門店・よもやの新感覚大学芋を食べていました。

女性作業療法士のベストバイは、忍者めしの鉄の鎧。ハード系グミの忍者めしの中でも、鉄の鎧は「もっと固いです。顎が疲れます！」とのこと。彼女いわくストレス発散で食べるそうで、看護師6年目の友人も鉄の鎧がベストバイだとアピールしました！

なお、天才ピアニストがなんば駅周辺で出会った人々のベストバイは、情報番組『newsおかえり』（ABCテレビ、毎週月曜～金曜午後3時40分より放送）内の「街なか天才ベストバイ」10月10日放送回で紹介されました。