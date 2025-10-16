京都は16日、城陽市内のサンガタウンで公開練習を行った。残り5試合で首位・鹿島と勝ち点5差の2位。19日に敵地・湘南戦を控える中、負傷離脱していたFWマルコ・トゥーリオが戦列復帰の見通しが立った。

この日の実戦形式メニューではヒールを使った遊び心満載のパスも披露。「戻って来られて良かった。良い感触です。コンディションも上がっている」。9月12日・広島戦を最後に離脱していたが、繊細なタッチと軽快な動きで負傷の影響を全く感じさせなかった。

今季は負傷と復帰を繰り返したが、シーズン最終盤の正念場でJ屈指のマジシャンが戻ってくるのは大きい。「全員がチームのためにやるべきことをやって、その積み重ねが今の順位になる。道のりは間違えていない」と味方に感謝し「とても重要な局面に入っている。貢献できるよう準備していく」と気持ちを高めた。

「これまで以上に力を出し切る。個々がピッチでやれることをさらに出していけば、必ずタイトルに近づける」。前所属のセントラル・コースト（オーストラリア）ではリーグ2連覇を経験。戻ってきた背番号11が、逆転優勝を狙うチームに希望を灯す。