『恋する警護24時 season2』ついに明日スタート！Snow Manの主題歌『悪戯な天使』が放送内で初披露

10月17日（金）よりスタートする岩本照主演『恋する警護24時 season2』。

【映像】挿入歌入り予告

約1年半の時を経てカムバックする同ドラマは、岩本とヒロイン・白石麻衣をはじめ、藤原丈一郎、今野浩喜、松下由樹たちおなじみのメンバーに、成海璃子、夏生大湖、板尾創路ら強力な新キャストも加わり、恋も事件もスケールアップ。

明日の初回放送は、キュンキュン＆ハラハラの衝撃展開で幕を開けることに。

◆初回から衝撃展開の幕開け！

season1では、当初は反目しあっていた無骨なボディガード・北沢辰之助（岩本照）と弁護士・岸村里夏（白石麻衣）が、一緒に過ごすなかでいつしか互いが支え合う存在となり、ついには両想いとなった。

そんな2人がseason2では、いきなりラブラブ全開のあま〜い生活をスタート？

ボディガードとしては優秀でも、恋愛に関しては後輩・原湊（藤原丈一郎）があきれるほどの超不器用さを見せていたはずの辰之助。だが今作の冒頭では、キッチンで里夏と2人並んで仲良く料理するほっこり姿を見せたかと思えば、その直後には辰之助が里夏をお姫様抱っこして…冒頭からキュンが止まらない展開に。

一方、辰之助たち警護チームは、会社が合併したことにより新メンバーも加わって新体制で再始動する。

しかし、三雲千早（成海璃子）をはじめ新メンバーとの間には壁があり、チーム連携が必須の任務遂行に一抹の不安を抱くが…。

そんななか、辰之助たち新警護チームに早くも波乱が待ち受ける。

予告動画でも描かれた辰之助＆湊が背中合わせに縛られるというピンチにはじまり、警護任務中に巻き起こる謎の男との攻防戦、辰之助のボディガードとしての信念の揺るがす疑惑…初回から緊迫のアクションシーンも満載でドキドキハラハラの連続となっている。

◆初回放送で主題歌音源ついに解禁！

そして初回放送では、ついにSnow Manが歌う主題歌『悪戯な天使』の音源も初解禁される。

ロマンチックで少しミステリアスな歌詞、そして懐かしさを感じさせるサウンド×現代的なビートが織りなす洗練された楽曲が、物語の世界観をより鮮やかに彩る。

なかでも岩本が注目ポイントとしてあげた「警護のテーマの『護る』が入っている歌詞」に注目だ。