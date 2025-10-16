主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 528( 528)
TOPIX先物 12月限 127( 127)
日経225ミニ 12月限 684( 684)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 929( 929)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4( 0)
TOPIX先物 12月限 23( 23)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5684( 2501)
3月限 66( 54)
TOPIX先物 12月限 359( 265)
日経225ミニ 11月限 4528( 2084)
12月限 103669( 48353)
1月限 108( 54)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 673( 399)
3月限 50( 38)
日経225ミニ 11月限 3195( 1293)
12月限 59747( 28689)
1月限 129( 29)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 159( 159)
3月限 9( 9)
日経225ミニ 11月限 286( 286)
12月限 6496( 6496)
1月限 15( 15)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 668( 668)
3月限 17( 17)
TOPIX先物 12月限 24( 24)
日経225ミニ 11月限 562( 562)
12月限 33012( 33012)
1月限 12( 12)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
