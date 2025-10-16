　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 528(　　 528)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 127(　　 127)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 684(　　 684)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 929(　　 929)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　 4(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　23(　　　23)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5684(　　2501)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　66(　　　54)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 359(　　 265)
日経225ミニ　 　11月限　　　　4528(　　2084)
　　　　　 　 　12月限　　　103669(　 48353)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 108(　　　54)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 673(　　 399)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　50(　　　38)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3195(　　1293)
　　　　　 　 　12月限　　　 59747(　 28689)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 129(　　　29)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 159(　　 159)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 9(　　　 9)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 286(　　 286)
　　　　　 　 　12月限　　　　6496(　　6496)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　15(　　　15)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 668(　　 668)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　17(　　　17)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　24(　　　24)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 562(　　 562)
　　　　　 　 　12月限　　　 33012(　 33012)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　12(　　　12)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース