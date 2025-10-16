　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3616(　　1352)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 897(　　 773)
日経225ミニ　 　12月限　　　　4294(　　4166)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 936(　　 332)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 301(　　 301)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　38(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 267(　　 265)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2928(　　1711)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 535(　　 488)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2349(　　2341)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 596(　　 596)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　12(　　　12)
　　　　　 　 　12月限　　　　　 8(　　　 0)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3307(　　1958)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　38(　　　36)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1327(　　 625)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 7(　　　 7)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2882(　　1344)
　　　　　 　 　12月限　　　 67576(　 35384)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　42(　　　22)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 896(　　 648)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　14(　　　12)
日経225ミニ　 　11月限　　　　2544(　　1120)
　　　　　 　 　12月限　　　 38882(　 19394)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　43(　　　31)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　10(　　　10)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 246(　　 246)
　　　　　 　 　12月限　　　　5089(　　5089)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 2(　　　 2)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 951(　　 951)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　13(　　　13)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 871(　　 871)
　　　　　 　 　12月限　　　 27528(　 27528)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　19(　　　19)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース