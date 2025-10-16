主要国内証券 先物取引高情報まとめ（10月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3616( 1352)
TOPIX先物 12月限 897( 773)
日経225ミニ 12月限 4294( 4166)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 936( 332)
TOPIX先物 12月限 301( 301)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 38( 0)
TOPIX先物 12月限 267( 265)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2928( 1711)
TOPIX先物 12月限 535( 488)
日経225ミニ 12月限 2349( 2341)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 596( 596)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 11月限 12( 12)
12月限 8( 0)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3307( 1958)
3月限 38( 36)
TOPIX先物 12月限 1327( 625)
3月限 7( 7)
日経225ミニ 11月限 2882( 1344)
12月限 67576( 35384)
1月限 42( 22)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 896( 648)
3月限 14( 12)
日経225ミニ 11月限 2544( 1120)
12月限 38882( 19394)
1月限 43( 31)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 10( 10)
日経225ミニ 11月限 246( 246)
12月限 5089( 5089)
1月限 2( 2)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 951( 951)
3月限 13( 13)
日経225ミニ 11月限 871( 871)
12月限 27528( 27528)
1月限 19( 19)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
