　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13366(　 13356)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 155(　　 155)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　8912(　　8912)
日経225ミニ　 　11月限　　　　9452(　　9452)
　　　　　 　 　12月限　　　208601(　208601)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 388(　　 388)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　5704(　　5504)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 154(　　 154)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5707(　　5707)
日経225ミニ　 　11月限　　　　3573(　　3573)
　　　　　 　 　12月限　　　 96720(　 96720)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 296(　　 296)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　43(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 266(　　 266)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1023(　　1023)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 541(　　 487)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 968(　　 862)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2527(　　2519)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1770(　　1740)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　26(　　　26)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1054(　　1054)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 208(　　 208)
　　　　　 　 　12月限　　　　5601(　　5601)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　18(　　　18)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2247(　　1183)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 682(　　 574)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 804(　　 778)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1954(　　1937)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　15(　　　15)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1681(　　1681)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 185(　　 185)
　　　　　 　 　12月限　　　 22034(　 22034)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 283(　　 222)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 125(　　 125)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 631(　　 631)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 318(　　 263)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 242(　　 242)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 164(　　 164)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　 3月限　　　　　 5(　　　 5)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　　22(　　　22)
日経225ミニ　 　11月限　　　　 102(　　 102)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース