外国証券 先物取引高情報まとめ（10月16日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13366( 13356)
3月限 155( 155)
TOPIX先物 12月限 8912( 8912)
日経225ミニ 11月限 9452( 9452)
12月限 208601( 208601)
1月限 388( 388)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 5704( 5504)
3月限 154( 154)
TOPIX先物 12月限 5707( 5707)
日経225ミニ 11月限 3573( 3573)
12月限 96720( 96720)
1月限 296( 296)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 43( 0)
TOPIX先物 12月限 266( 266)
日経225ミニ 12月限 1023( 1023)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 541( 487)
TOPIX先物 12月限 968( 862)
日経225ミニ 12月限 2527( 2519)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1770( 1740)
3月限 26( 26)
TOPIX先物 12月限 1054( 1054)
日経225ミニ 11月限 208( 208)
12月限 5601( 5601)
1月限 18( 18)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2247( 1183)
TOPIX先物 12月限 682( 574)
日経225ミニ 12月限 804( 778)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1954( 1937)
3月限 15( 15)
TOPIX先物 12月限 1681( 1681)
日経225ミニ 11月限 185( 185)
12月限 22034( 22034)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 283( 222)
TOPIX先物 12月限 125( 125)
日経225ミニ 12月限 631( 631)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 318( 263)
TOPIX先物 12月限 242( 242)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 164( 164)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 3月限 5( 5)
TOPIX先物 12月限 22( 22)
日経225ミニ 11月限 102( 102)
1月限 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
