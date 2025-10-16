軽油で走るディーゼル車に、税金のかからない灯油や重油を混ぜた不正な軽油を使うのは脱税行為にあたります。不正な軽油を使っていないかを確認する抜き取り調査が、全国で一斉に行われました。



(県職員)

「燃料は、軽油をお使いでしょうか？少々軽油を抜き取らせていただいても大丈夫でしょうか？」



抜き取り調査は、全国一斉に行われ、県内では鹿児島市や曽於市など4か所で実施されました。





ディーゼル車の燃料に使われる軽油には、軽油引取税という税金が課せられます。軽油に、税金のかからない灯油や重油などを混ぜた不正な軽油を使うことは、脱税行為にあたるほか環境への影響も指摘されています。(県総務部税務課・髙江洌亘間税係長)「県としては、不正軽油が流通しないように、作らない・使わない・買わない・売らないをモットーに、定期的に抜き取り調査を実施している。ドライバーの皆様においても不正軽油を使わないように協力をよろしくお願いします」また、16日は産業廃棄物を違法に運ぶ車両がないかの調査も行われました。(県環境林務部廃棄物リサイクル対策課・川崎寿幸主幹)「産業廃棄物の不法投棄が、まだ根絶に至らずに社会問題になっている。収集運搬にあたられる業者のみなさまには、法律の基準を順守して適正な収集運搬に努めてもらえたら」軽油の抜き取り調査では、不正な軽油は確認されなかったということです。