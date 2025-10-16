外国証券 先物取引高情報まとめ（10月16日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 17842( 17141)
3月限 58( 58)
TOPIX先物 12月限 19718( 19165)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 11月限 25737( 25737)
12月限 215169( 215169)
1月限 369( 369)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15414( 15343)
3月限 387( 387)
TOPIX先物 12月限 17668( 17341)
日経225ミニ 11月限 13468( 13468)
12月限 143517( 143517)
1月限 264( 264)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1734( 885)
TOPIX先物 12月限 368( 356)
日経225ミニ 11月限 5( 5)
12月限 4757( 4757)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2079( 624)
TOPIX先物 12月限 4895( 2239)
日経225ミニ 12月限 2478( 2458)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3252( 2402)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 6226( 5046)
日経225ミニ 11月限 46( 46)
12月限 7122( 7122)
1月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1892( 1018)
TOPIX先物 12月限 2732( 2606)
日経225ミニ 12月限 6532( 6532)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2075( 1759)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 5690( 5539)
日経225ミニ 11月限 34( 34)
12月限 25240( 25240)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 299( 0)
TOPIX先物 12月限 2479( 1579)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2655( 0)
TOPIX先物 12月限 4355( 1880)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 65( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 352( 341)
TOPIX先物 12月限 802( 802)
日経225ミニ 11月限 15( 15)
12月限 1600( 1600)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 17842( 17141)
3月限 58( 58)
TOPIX先物 12月限 19718( 19165)
3月限 4( 4)
日経225ミニ 11月限 25737( 25737)
12月限 215169( 215169)
1月限 369( 369)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 15414( 15343)
3月限 387( 387)
TOPIX先物 12月限 17668( 17341)
日経225ミニ 11月限 13468( 13468)
12月限 143517( 143517)
1月限 264( 264)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1734( 885)
TOPIX先物 12月限 368( 356)
日経225ミニ 11月限 5( 5)
12月限 4757( 4757)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2079( 624)
TOPIX先物 12月限 4895( 2239)
日経225ミニ 12月限 2478( 2458)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3252( 2402)
3月限 6( 6)
TOPIX先物 12月限 6226( 5046)
日経225ミニ 11月限 46( 46)
12月限 7122( 7122)
1月限 9( 9)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1892( 1018)
TOPIX先物 12月限 2732( 2606)
日経225ミニ 12月限 6532( 6532)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2075( 1759)
3月限 11( 11)
TOPIX先物 12月限 5690( 5539)
日経225ミニ 11月限 34( 34)
12月限 25240( 25240)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 299( 0)
TOPIX先物 12月限 2479( 1579)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2655( 0)
TOPIX先物 12月限 4355( 1880)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 65( 0)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 352( 341)
TOPIX先物 12月限 802( 802)
日経225ミニ 11月限 15( 15)
12月限 1600( 1600)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース