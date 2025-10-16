　日本取引所が公表した先物手口情報によると、10月16日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 17842(　 17141)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　58(　　　58)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 19718(　 19165)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 4(　　　 4)
日経225ミニ　 　11月限　　　 25737(　 25737)
　　　　　 　 　12月限　　　215169(　215169)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 369(　　 369)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 15414(　 15343)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 387(　　 387)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 17668(　 17341)
日経225ミニ　 　11月限　　　 13468(　 13468)
　　　　　 　 　12月限　　　143517(　143517)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 264(　　 264)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1734(　　 885)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 368(　　 356)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　 5(　　　 5)
　　　　　 　 　12月限　　　　4757(　　4757)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2079(　　 624)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4895(　　2239)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2478(　　2458)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3252(　　2402)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　 6(　　　 6)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　6226(　　5046)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　46(　　　46)
　　　　　 　 　12月限　　　　7122(　　7122)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 9(　　　 9)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1892(　　1018)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2732(　　2606)
日経225ミニ　 　12月限　　　　6532(　　6532)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2075(　　1759)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　11(　　　11)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5690(　　5539)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　34(　　　34)
　　　　　 　 　12月限　　　 25240(　 25240)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 299(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2479(　　1579)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2655(　　　 0)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4355(　　1880)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　65(　　　 0)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 352(　　 341)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 802(　　 802)
日経225ミニ　 　11月限　　　　　15(　　　15)
　　　　　 　 　12月限　　　　1600(　　1600)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

