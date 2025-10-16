「日経225オプション」11月限プット手口情報（16日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 7( 7)
SBI証券 8( 4)
楽天証券 1( 1)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
SBI証券 3( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 20( 20)
楽天証券 8( 8)
SBI証券 8( 4)
三菱UFJeスマート 3( 3)
松井証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
SBI証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 10( 10)
モルガンMUFG証券 10( 10)
BNPパリバ証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 30( 30)
SBI証券 30( 16)
楽天証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 2( 2)
マネックス証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
JPモルガン証券 100( 0)
BNPパリバ証券 100( 0)
◯4万8125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
楽天証券 3( 3)
松井証券 1( 1)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 8( 8)
SBI証券 4( 0)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 4( 4)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
