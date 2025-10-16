「日経225オプション」11月限プット手口情報（16日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、16日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万7250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
ビーオブエー証券 50( 50)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万7375円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万7500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 65( 65)
BNPパリバ証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
インタラクティブ証券 2( 2)
SBI証券 3( 1)
松井証券 1( 1)
◯4万7625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 13( 13)
ソシエテジェネラル証券 7( 7)
◯4万7750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 316( 16)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
JPモルガン証券 300( 0)
◯4万7875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 33( 33)
BNPパリバ証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
楽天証券 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
◯4万8000円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 288( 88)
SBI証券 29( 21)
ビーオブエー証券 20( 20)
BNPパリバ証券 36( 18)
ソシエテジェネラル証券 98( 10)
楽天証券 3( 3)
松井証券 2( 2)
三菱UFJeスマート 1( 1)
バークレイズ証券 1( 1)
みずほ証券 70( 0)
◯4万8250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 12( 12)
BNPパリバ証券 7( 7)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
バークレイズ証券 1( 1)
◯4万8375円プット
取引高(立会内)
SBI証券 1( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯4万8500円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 5( 5)
松井証券 2( 2)
SBI証券 5( 1)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
